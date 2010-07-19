13 هزار کودک هرمزگانی از یک وعده غذای گرم رایگان بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمود حسین پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی بیان کرد: 550 مهدکودک، روستا مهد و حاشیه مهدها در سراسر استان از طرح یک وعده غذای گرم بهره مند و این طرح همچنان در سراسر استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: در حوزه توانبخشی سعی شده طیف وسیعی از خدمات به معلولین ارائه شود که یکی از مهمترین آنها تهیه پروتزهای مصنوعی برای معلولین جسمی و حرکتی است.

مدیر کل سازمان بهزیستی هرمزگان عنوان کرد: در این زمینه منابع مالی بسیار مناسبی تخصیص داده شده و برای اولین بار در استان این عمل صورت می گیرد.

حسین پور افزود: تلاش شده واحد ارتوپدی فنی در تمام طول سال فعال باشد و افرادی را که در نوبت ساخت پروتز هستند کاملا پوشش داده شوند.

وی تاکید کرد: بزودی مرکز جامع خدمات توانبخشی ضایعه نخاعی ساخت آن تمام که در بندرعباس راه اندازی می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی هرمزگان خاطرنشان کرد: ساخت مرکز توانبخشی پارسیان، تکمیل و تجهیز مرکز توانبخشی بستک، ساخت و راه اندازی مجتمع خدمات بهزیستی هرمز، ساخت مجتمع بهزیستی سردشت بشاگرد و جگین رودان از مهمترین برنامه های سازمان است.

حسین پور خاطرنشان کرد: در حوزه توانبخشی فعالیت های بسیاری انجام شده که شامل پرداخت مستمری، دفترچه بیمه خدمات درمانی، بیمه مکمل و وسایل کمک توانبخشی شامل عصا، سمعک، ویلچر و سایر وسایل می شود.

وی عنوان کرد: در حوزه مشارکت‌های مردمی درسال گذشته یک ونیم میلیارد تومان کمک‌های مردمی انجام شده است.

مدیر کل سازمان بهزیستی هرمزگان گفت: هم اکنون 22 هزار نفر مددجو تحت حمایت این سازمان بوده و از خدمات آن استفاده می کنند.

حسین پور اظهار داشت: در مسکن مهر نیز در فاز اول آن 600 واحد در نظر گرفته شده که طی تفاهم‌نامه ای با مسکن و شهر سازی در مدت زمان 18 ماه این تعداد واحد مسکونی به معلولین در چهار شهر بزرگ رودان، میناب، بندرعباس و بندرلنگه واگذارمی شود.

وی بیان کرد: برای ساخت مسکن روستایی نیز با سازمان مسکن و شهرسازی توافق شده که روستا‌هایی که تعداد متقاضیان معلول آن بیش از 10 نفر است این منازل ساخته و در سایر روستاها که متقاضی کمتر از سقف تعیین شده باشد تسهیلات ساخت مسکن به آنها داده شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی هرمزگان در خصوص ثبت نام معلولین برای مسکن بیان کرد: در روش ثبت نام الکترونیکی این کار به وسیله خود معلولین انجام می شود و درطی آن با تکمیل درخواست و تایید آن براساس میزان و تعداد معلولین در خانواده سایر شرایط به آنها تعلق می گیرد.

حسین پور ادامه داد: 43 واحد مسکونی در مدت 9 ماه در شهر‌های فین، سردشت، گوهران، سیریک و هرمز ساخته شده که به زودی به مدد جویان تحویل داده می شود.

وی درباره اشتغال مدد جویان این سازمان بیان کرد: یکی از اهداف بزرگ این سازمان ایجاد 400 فرصت شغلی در سال 89 است که در چهار ماهه اول سال جاری 180فرصت شغلی پایدار برای مدد جویان شناسایی شده است.

مدیر کل سازمان بهزیستی هرمزگان اظهار داشت: از زمان راه اندازی اوژانس اجتماعی تا کنون سه هزار تماس با این مرکز گرفته شده که عمده موارد آن اختلافات خانوادگی زن و شوهر‌، خشونت در منزل، فرار از منزل، اعتیاد و کودک آزاری بوده است.