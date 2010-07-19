ایران جزو 10 کشور سازنده زیردریایی در جهان است / تحویل زیردریایی ها به ارتش

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سردار احمد وحیدی ظهر دوشنبه در مراسم برگزاری مسابقات زیردریایی‌های کنترل از راه دور در دانشگاه صنعتی مالک اشتر افزود: حوزه دریایی بسیار گسترده است که به فناوری‌های مختلفی نیاز دارد و این موضوع برای ایران به عنوان کشوری دریایی اهمیت دارد.

وحیدی تصریح کرد: زیردریایی‌ها می‌توانند از حملات هوایی مصون باشند و این امتیاز بزرگی است.

وی افزود: زیردریایی‌ها به لحاظ دفاعی و برای حفظ آبهای زیرزمینی هم اهمیت دارند و کنترل مانور در آبهای بین المللی با زیردریایی‌ها افزایش می‌یابد.

وزیر دفاع گفت: در آینده دنیا وابسته به تجهیزات کنترل از راه دور می شود که باید به این امر بیشتر پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نزدیک به 50 تیم به این دوره از مسابقات راه یافته اظهار داشت: این مسابقات اقدام خوبی برای نشان دادن توانمندی‌ها بشمار می‌رود و آینده بسیار روشنی را برای کشور رقم می زند.

وزیر دفاع همچنین در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در هفته ‌آینده تعدادی زیردریایی تحویل ارتش جمهوری اسلامی خواهد شد.

در آینده دنیا وابسته به تجهیزات کنترل از راه دور می شود

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این مسابقات فرصتی است که باید مغتنم شمرد و تنها برای ارزیابی نیست، افزود: ‌چنین حرکتهایی همکاری متقابل صنعت و دانشگاه را نشان می‌دهد و می‌تواند مبنای خوبی برای ادامه کار باشد.

وحیدی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد:‌ این مسابقات یک دوره آموزشی مناسبی است که می‌تواند الگویی برای ادامه کار باشد و با حضور گروه‌های متخصص و محقق صورت گیرد.