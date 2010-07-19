مردم گلستان با کمبود آب شرب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی بعد از ظهر دوشنبه در نشست این شرکت، به منظور جلوگیری از وقفه در امر آبرسانی و بهره مندی همه شهروندان از آب شرب استان بویژه شهر گرگان برهمکاری بیشتر شهروندان استان در زمینه رعایت صحیح الگوی مصرف آب تاکید کرد.

وی از مشترکان خواست از آب شرب شهری جهت شستشوی خودرو، پارکینگ و حیاط خودداری کرده و با رعایت 10درصد صرفه جویی در مصرف آب امکان آبرسانی به دیگر شهروندان را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: با توجه به کاهش نزولات جوی و افزایش بی سابقه دما در روزهای اخیر و روزهای آینده و افزایش مصرف آب از سوی شهروندان گلستان بویژه شهر گرگان مصارف غیر ضروری آب شرب باید از سوی مشترکین حذف شود.

265 هزار مشترک آب و فاضلاب در گلستان وجود دارد.