شاعران مهمان جشنواره‌ خارستان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر کیومرث منشی‌زاده شاعر و طنزپرداز استان کرمان که آیین بزرگداشت او در اختتامیه‌ این جشنواره برگزار خواهد شد ناصر فیض، رضا رفیع، اسماعیل امینی، محمدحسین جعفریان، رحیم رسولی، عباس صادقی زرینی و علیرضا لبش از شاعران میهمان اختتامیه‌ این جشنواره خواهند بود.

همچنین در جشنواره "خارستان" کارگاههای آموزشی توسط سیدعلی میرفتاح نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها شنبه 2 مرداد از ساعت 17 تا 19:30 و یکشنبه 3 مرداد از ساعت 10 تا 12:30 با دو موضوع "نسبت ادبیات و طنز" و "طنز سیاسی در مطبوعات" در فرهنگسرای کوثر شهر کرمان برپا خواهد شد.

اختتامیه سومین جشنواره‌ "خارستان" یکشنبه 3 مردادماه از ساعت 20:30 در تالار خانه‌ شهر کرمان برگزار می‌شود.