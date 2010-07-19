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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

شاعران مهمان جشنواره‌ خارستان مشخص شدند

شاعران مهمان جشنواره‌ خارستان مشخص شدند

شاعران مهمان سومین جشنواره‌ استانی طنز کرمان "خارستان3" مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر کیومرث منشی‌زاده شاعر و طنزپرداز استان کرمان که آیین بزرگداشت او در اختتامیه‌ این جشنواره برگزار خواهد شد ناصر فیض، رضا رفیع، اسماعیل امینی، محمدحسین جعفریان، رحیم رسولی، عباس صادقی زرینی و علیرضا لبش از شاعران میهمان اختتامیه‌ این جشنواره خواهند بود.

همچنین در جشنواره "خارستان" کارگاههای آموزشی توسط سیدعلی میرفتاح نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز برگزار می‌شود.
 
این کارگاه‌ها شنبه 2 مرداد از ساعت 17 تا 19:30 و یکشنبه 3 مرداد از ساعت 10 تا 12:30 با دو موضوع "نسبت ادبیات و طنز" و "طنز سیاسی در مطبوعات" در فرهنگسرای کوثر شهر کرمان برپا خواهد شد.
 
اختتامیه سومین جشنواره‌ "خارستان" یکشنبه 3 مردادماه  از ساعت 20:30 در تالار خانه‌ شهر کرمان برگزار می‌شود.
کد مطلب 1119475

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