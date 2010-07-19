هیئت فوتبال تهران تا ساعت24 باز است/ ثبت قرارداد مربیان استقلال و پرسپولیس

مهدی انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه بیشتر تیم‌های لیگ برتری بازیکنان مورد نظر خود را جذب کرده‌اند، در روزهای پایانی فصل نقل و انتقالات بیشتر پذیرای اعضای کادر فنی باشگاه‌ها هستیم که به دنبال طی مراحل قانونی ثبت قراردادشان هستند تا مشکلی برای دریافت مجوز حضور در لیگ نداشته باشند.

وی افزود: بطور مثال امروز آقای احدی، مربی تیم فوتبال پیکان به هیئت فوتبال آمده و قرارداد خود را ثبت کرد. آقای حسین فرکی نیز دیروز قراردادش را به ثبت رساند. امروز هم قرار است مربیان تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هیئت فوتبال حاضر شوند.

دبیر هیئت فوتبال استان تهران خاطر نشان کرد: امروز آخرین روز فصل نقل و انتقالات است و ما در هیئت فوتبال استان تهران درگیر برگزاری مسابقات جام ولایت هستیم با این حال تا ساعت 24 پذیرای تمامی مربیان و بازیکنانی هستیم که هنوز قراردادشان را در هیئت فوتبال به ثبت نرسانده‌اند.

وی در خاتمه از ثبت قرارداد اکبر صغیری، بازیکن تیم نفت تهران و رضا خالقی فر، بازیکن تیم سایپا کرج در روز جاری خبر داد.