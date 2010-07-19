معرفی"آغاز" نولان به عنوان اولین فیلم صاحب بخت برای اسکار سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر از ورایتی در حالی که فیلم قبلی کریستوفر نولان یعنی "شوالیه تاریکی" به رغم همه تحسین ها و فروش فوق العاده از سوی آکادمی اسکار نادیده گرفته شد به نظر می رسد این بار با فیلم "آغاز" شرایط متفاوتی برای این فیلمساز رقم بخورد.



نولان که تا کنون تنها یک بار برای فیلم "یادگاری" نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمنامه شده سه سال پیش مورد بی مهری آکادمی قرار گرفت. در حالی که انجمن‌های بازیگران، تهیه‌کنندگان و نویسندگان سینمای آمریکا "شوالیه تاریکی" را در میان آثار برگزیده خود قرار داده بودند، اما آکادمی نولان و فیلمش را شایسته قرارگیری در میان نامزدهای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی ندانست.

به نظر می رسد امسال و با توجه به اینکه 10 فیلم در میان نامزدهای بهترین فیلم قرار می گیرند بخت فیلم " آغاز" برای دستیابی به این مهم زیاد باشد.



در حالی که "شوالیه تاریکی" در سایت متاکریتیک امتیاز 82 از 100 را به دست آورده بود، " آغاز" در نخستین هفته اکران تاکنون امتیاز 76 از 100 را گرفته است.از طرف دیگر با وجود آنکه شش ماه تا اعلام اسامی نامزد های جایزه اسکار در رشته‌های گوناگون باقی مانده بخت بازیگران پر شمار این فیلم برای نامزدی اسکار بالا به نظر می رسد.

از میان بازیگران فیلم مایکل کین و ماریون کوتیار قبلا به جایزه اسکار دست یافته اند و لئوناردو دی کاپریو، الن پیج و کن واتانابه نامزد این جایزه بوده‌اند. ضمن آنکه هانس زیمر آهنگساز فیلم که دو جایزه اسکار را در کارنامه دارد در گمانه زنی‌های اولیه نامزدهای اسکار موسیقی متن قرار گرفته است.