منصور یاقوتی از نویسندگان پیشکسوت کشورمان که در کرمانشاه زندگی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت کلاسهای آموزش نویسندگی و داستان نویسی در این شهر را اینگونه تشریح کرد: من اگر بخواهم از وضعیت کلاسهای داستان نویسی در کرمانشاه تصویری به شما بدهم متاسفانه تصویر خوشایندی نیست.

وی ادامه داد: اتفاقاً همین روزها مرا برای تدریس به کلاسی دعوت کرده اند که چند جلسه رفته ام ولی بیشتر از 2 نفر سر کلاس حاضر نمی شوند . من هم گفتم اگر واقعاً رغبتی وجود ندارد می توانیم کلاس را ادامه ندهیم ولی اگر من هم نروم این یک کلاس هم بسته می شود و اتفاق خوبی نیست. البته کلاسهایی هم زیر پوشش وزارت ارشاد برپا می شود که آنها هم شرکت کننده زیادی ندارد.

نویسنده مجموعه داستان "زخم" با اشاره به اینکه وضعیت شهری مانند تهران از دیگر شهرها بهتر است بیان کرد: خطه کرمانشاه سرزمینی ادب پرور است و نویسندگان معروفی چون میرزا محمدباقر خسروی کرمانشاهی بنیانگذار رمان تاریخی، علی محمد افغانی نویسنده رمان مشهور "آهو خانم" و علی اشرف درویشیان از این خطه برخاسته‌اند همچنین احمد محمود اصالتاً متعلق به ماهیدشت کرمانشاه است. در نتیجه ظرفیتهای بنیادین پرورش ادبیات داستانی و نویسندگان خوب در اینجا وجود دارد ولی مسائل و مشکلات جانبی مانع تحقق آن است.

رسانه ها کم کاری کرده اند

یاقوتی افزود: بیشتر نویسندگان به صورت فردی و گوشه خانه هایشان مشغول نوشتن آثارشان هستند و در بحث آموزش عمومی نویسندگی وضع خوبی نداریم. رسانه ها در سطح کشور و کرمانشاه روی مساله کتاب و کتابخوانی کار نمی کنند و مردم به خواندن و نوشتن آزاد تشویق نمی شوند. نقش رسانه ها در ترغیب عامه مردم به خوانش داستن و داستان نویسی مساله مهمی است که از آن غفلت شده است.

نویسنده "مردان فردا" نقش نهادهای دولتی در سرمایه گذاری بر مسائل فرهنگی را مهم ارزیابی کرده و عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین فعالیت در زمینه برپایی کلاسهای داستان نویسی را وزارت ارشاد و حوزه هنری انجام می دهند ولی باید تبلیغات بیشتری انجام گیرد و مساله مهم تر اینکه باید بتوان چشم انداز مثبت تری از حرفه نویسندگی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه به عنوان یک نویسنده که سالهای عمرش را وقف قلم کرده است آمادگی این را دارد که در هر نقطه کشور به آموزش نویسندگی بپردازد عنوان کرد: من به عنوان مدرس آمادگی هر نوع همکاری دارم ولی باید نهادهای مرتبط چه در بخش خصوصی و چه دولتی از برگزاری این کلاسها حمایت کنند چراکه بخشی از این امر دیگر در دست نویسندگان نیست و باید متولی امر کلاسها را برپا کرده و از مدرسان دعوت کند. اگر از نویسندگان حمایت شود آنها نیز به مرور رغبت بیشتری برای حضور در این محافل پیدا می کنند.

یاقوتی اضافه کرد: از سوی دیگر برگزارکنندگان این کلاسها باید این مساله را درنظر بگیرند که نویسندگان هم مانند هر انسان دیگری نیازمندیهای اولیه زندگی را باید تامین کنند و در نتیجه باید هزینه ای مناسب برای تدریس آنها در نظر گرفت ولی در بعد مادی آنچه از همه بیشتر مشکل ساز است اینکه زندگی نویسندگان پیشکسوت پیش روی جوانان است و وقتی آنها می بینند که یک نویسنده برای حداقل های زندگیش در مضیقه است دیگر رغبتی برای نویسنده شدن ندارند.

وضع سخت زندگی نویسندگان پیشکسوت دورنمای خوبی برای جوانان نیست

صاحب کتاب "افسانه سیرنگ" با گلایه از وضعیت معیشت نویسندگان به ویژه آنهایی که صرفاً به این حرفه مشغول هستند بیان کرد: من در آستانه 63 سالگی با شما صحبت می کنم و نویسنده ای هستم که 50 سال است قلم می زنم و بیش از 30 کتاب منتشر کرده ام ولی باید برای تامین خرج روزمره زندگی به هر دری بزنم با چنین شرایطی وقتی جوان شهرم، من را به عنوان الگو می بیند مسلما رغبتی به نویسنده شدن پیدا نمی کند که بخواهد در کلاس نویسندگی شرکت کند.

این نویسنده افزود: جوان باید برای انتخاب یک مسیر آینده خوب پیش روی خود ببیند با این وضعیت شمارگان پایین کتابها کلیت وضعیت کتاب و کتابخوانی شرایط مناسبی ندارد و جوان هم این فرایند را نگاه می کند پس مساله کلاس نویسندگی ریشه در عمق مسائل فرهنگی دارد.

استعداد هست امکانات و انگیزه نیست

مولف اثر پژوهشی "افسانه‌هایی از ده نشینان کُرد" تاکید کرد: امروز اهالی فرهنگ و ادبیات مورد حمایت نیستند در حالی که ایران زمین به واقع مهد ادبیات است و در همین استان کرمانشاه؛ بدون هیچ تعصبی هم می گویم، استعدادهای ادبی زیادی وجود دارد و مساله قصه گویی ریشه در فولکلور دارد. شما در دورافتاده ترین روستاها با پیرزنانی روبه رو می شوید که همچون یک نویسنده حرفه ای قصه می گویند. این استان با چنین پیشینه و استعدادهایی برای بروز توانایی هایش نیازمند فراهم شدن زمینه های مادی است.

یاقوتی در پایان به نقش تبلیغاتی رسانه ها تاکید کرد و گفت: تلویزیون لازم است بخشی از زمان خود را به تعریف و تبلیغ کتاب بگذارد در حالیکه امروز دیده نمی شود که کتاب سهمی در رسانه ملی داشته باشد.