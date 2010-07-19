میانگین عمر مینی ‌بوسهای قم 25 سال است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران میانگین عمر ناوگان اتوبوس را 10 سال، سواری را 5 سال و مینی بوس را 25 سال در استان قم عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون میانگین سن مینی‌بوس و کامیون‌ها در استان بسیار بالا است که دولت باید هر چه سریعتر شرایط اجرای طرح نوسازی آنها را نیز فراهم کند.



وی از به اجرا در آمدن هشتمین مرحله طرح نوسازی ناوگان مسافربری از اول مهرماه و ممنوعیت تردد اتوبوسهای مسافربری فرسوده در محورهای استان و کشور از اول اذرماه خبر داد و گفت: در مرحله اول اجرای این طرح اتوبوسهایی که دارای عمر بیش از 25 سال هستند و سال ساخت آنها از 1359 تا 1363 است اجازه تردد در مسافت‌های بیش از 500 کیلومتر را نخواهند داشت و در مرحله بعد این اتوبوس‌ها به طور کلی از دور خارج خواهند شد.



رحمانی در خصوص شرایط اسقاط اتوبوس‌های فرسوده از ناوگان مسافربری گفت: این اتوبوسها باید حداقل دارای 50 برگ صورت وضعیت باشند که 20 هزار کیلومتر در طول یک سال گذشته فعالیت داشته‌اند، ضمن این که اتوبوسهایی که از قبل جز اسقاطی‌ها بوده اما تا کنون اسقاط نشده‌اند جز این طرح هستند و چنانچه افرادی داوطلب شرکت در این طرح باشند می‌توانند در این خصوص اقدام کنند.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم با بیان این که در سه سال گذشته 190 دستگاه اتوبوس و 273 دستگاه سورای ناوگان مسافربری استان نوسازی شده است، ادامه داد: در خصوص نوسازی اتوبوس‌هایی که شامل هشتمین مرحله اجرای طرح می‌شوند هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های تولید کننده خودرو به عمل آمده و آنها موافقت کرده‌اند تا ظرف مدت 9 ماه و با تخفیفات ویژه، اتوبوس‌های جدید را تحویل دهند.



وی در ادامه از ارتقای سایت اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان در زمینه ارائه خدمات اداری به مشتریان خبر داد و گفت: به منظور تأمین هر چه بیشتر زیر ساخت‌های دولت الکترونیک در استان، اداره کل حمل و نقل استان از این پس 10 خدمت اداری را از طریق سایت این مرکز و بدون مراجعه حضوری مشتریان ارائه خواهد داد.



رحمانی در خصوص خدمات ارائه شده از طریق سایت WWW.QOM.TTO.IR اذعان داشت: این سایت از این پس خدمات اینترنتی همچون فرم معرفی نامه‌های اضافه‌بار، فرم درخواست کارت هوشمند، در خواست عضویت رانندگان حرفه‌ای، پاسخ به سئوالات و شکایات، انتقادات و پیشنهادات، فرم تقاضای تأسیس شرکت‌های حمل و نقل مسافر و کالا، درخواست تأسیس مجتمع‌های رفاهی بین راهی، برنامه حرکت اتوبوس‌ها و .. را ارائه خواهد داد.



وی همچنین از آمادگی کامل این اداره در خصوص آغاز طرح تابستانی و ایام نیمه شعبان جهت جابجایی مسافر در محورهای استان خبر داد و گفت: در این خصوص تمام شرکت‌های مسافربری، امدادگران خودرو در سطح جاده ها، مجتمع‌های رفاهی بین راهی و مرکز کنترل از راه دور ترافیک در آمادگی کامل به سر می‌برند، همچنین 120 بنر در مبادی ورودی شهر تا مسجد جمکران نصب و از مساجد بین راهی بازدید و نسبت به رفع نقایص اقدام و ایستگاه‌های صلواتی بین راهی تدارک دیده شده است.