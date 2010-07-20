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۲۹ تیر ۱۳۸۹، ۹:۵۹

اختصاصی مهر/

اعزام مبلغان زن حوزه علمیه به سه هزار مدرسه دخترانه در تهران

اعزام مبلغان زن حوزه علمیه به سه هزار مدرسه دخترانه در تهران

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران از اعزام مبلغان زن حوزه علمیه به سه هزار مدرسه دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی جدید خبر داد.

محمد بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طی جلسه ای که دفتر همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش شهر تهران با نماینده حوزه های علمیه خواهران استان تهران داشت مقرر شد که حوزه مبلغانی را برای سه هزار مدرسه دخترانه شهر تهران اعزام کند.

پیش از این وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه تفاهم هایی را در زمینه گسترش همکاری با یکدیگر داشتند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه حوزه آمادگی کامل خود را در زمینه حضور مبلغان اعلام کرد، افزود: مبلغان با هماهنگی مدیر ساعتهایی در روز در مدرسه حضور پیدا می کنند اما این حضور در روزهای پنج شنبه به صورت تمام وقت است. 

کد مطلب 1119510

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