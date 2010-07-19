دوره تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پیش از این طی هفت مرحله، دوره مقدماتی تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم برگزار شده است، اظهار داشت: آخرین مرحله از دوره مقدماتی تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم از 26 تیرماه آغاز شده است و تا 30 تیرماه در قم ادامه دارد.



مریم ناصح با بیان اینکه در آخرین مرحله مقدماتی دوره تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم 45 تن از اساتید و مربیان حوزه‌های علمیه خواهران شرکت کرده‌اند، یادآور شد: این افراد در 50 ساعت آموزشی که از سوی حجت‌الاسلام صبوحی تدریس می‌شود شرکت می‌کنند.



مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران هدف از برگزاری این دوره آموزشی را تربیت مربی در زمینه تدبر در قرآن کریم به منظور آموزش تدبر در قرآن کریم عنوان کرد و افزود: سرفصل‌های دوره مقدماتی تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم شامل آشنایی با مبانی و مبادی تدبر، روشها و شیوه‌های تدبر در قرآن کریم و تدبر در سوره‌های جزو 30 قرآن کریم می‌شود.



وی شرکت‌کنندگان در این دوره را معاونین فرهنگی مدارس علمیه خواهران ذکر کرد و افزود: مخاطبان نهایی این طرح طلاب پایه سوم سطح دو (کارشناسی) حوزه‌های علمیه خواهران هستند.



ناصح با بیان اینکه در پایان هر یک از مراحل دوره تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم، آزمونی از شرکت‌کنندگان در این دوره به عمل می‌آید، اظهار داشت: تا کنون حدود 400 نفر از اساتید و مربیان حوزه‌های علمیه خواهران کشور در این دوره شرکت کرده‌اند.



وی خاطرنشان کرد: با اتمام مراحل مقدماتی دوره تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم، دوره‌های تکمیلی یک و دو این دوره به اجرا در می‌آید.



مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: مرحله تکمیلی اول این دوره به تدبر در 10 سوره از جزو 29 قرآن کریم و مرحله تکیملی دوم آن به بازنگری در آموزشهای انجام شده و رفع اشکال و تدبر در برخی قسمت‌های سوره یاسین اختصاص دارد.