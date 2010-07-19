به گزارش خبرگزاری مهر از ورایتی صدای گرفته و خش دار وجه مشخصه این بازیگر بود که در نقش‌های فرعی فیلمها و سریال‌های پر اهمیتی چون "بونانزا" ، "سواران جوان" ،‌"خیابان‌های لاردو" خوش درخشید.



گامون در حالی که تنها ده سال از دان جانسون بزرگ تر بود دو بار در فیلمهای "تابستان گرم و طولانی" و " پل‌های نش" نقش پدر او را بر عهده گرفت.



گامون فعالیت هنری خود را به عنوان فیلمبردار تلویزیونی از سال 1966 در سریال تلویزیونی "غرب وحشی وحشی" آغاز کرد.او در فیلم "لیگ اصلی" که به سال 1989 ساخته شد نیز نقش یک مربی سالخورده بیس بال را بر عهده داشت.



از دیگر فیلمهای گامون می‌توان به وسترن‌هایی چون "سیلورادو"، "وایلد بیل"، "جنگ مزرعه لوبیای میلاگرو"، " کوهستان سرد" و "آپالوزا" اشاره کرد.



گامون آخرین بار در نسخه‌ای جدید از نمایش "‌شاه لیر" در نقش اصلی روی صحنه رفت در حالی که دخترش آلیسون مان در این نمایش نقش دختر لیر را بر عهده داشت.