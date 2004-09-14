درصورت ارائه پيش نويس فعلي ، ايران از شوراي حكام شكايت خواهد كرد

درصورتي كه ايران از سوي شوراي حكام موظف به توقف فرآيند غني سازي شود، جمهوري اسلامي ايران به استناد مغايرت اين خواسته با اساسنامه آژانس و ساير منابع حقوقي موجوداز شوراي حكام به مراجع بين المللي شكايت خواهد كرد.

يك مقام آگاه مسوول در پرونده هسته اي كشورمان ضمن اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در چنين وضعي و در ابتدا يك هيات داوري طبق اساسنامه آژانس مامور رسيدگي به اين شكايت خواهد شد. وي افزود: هيات مذاكره كننده وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران با ادامه روند فعلي قطعا بيانيه اي رسمي در قبال چنين قطعنامه اي از سوي شوراي حكام منتشر خواهد نمود. وي تاكيد كرد: فشار آمريكا در تمامي پيش نويس فعلي سه كشور اروپايي بويژه در بند 7 آن كاملا مشهود است. يادآوري مي شود هيات مذاكره كننده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي همچون گذشته تحولات و لابي هاي سياسي موجود در حاشيه پرونده هسته اي كشورمان را تحت نظر دارند و براي اين منظور ستاد ويژه اي را در اتاق شماره 39 طبقه هفتم آژانس براي هدايت مذاكرات تشكيل داده اند.