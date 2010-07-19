رسانه ها متولی برگزاری برنامه های هفته خبرنگار در فارس باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا نداف ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امسال در برگزاری آیین هفته و روز خبرنگار درصدد اجرای برنامه های متفاوت و تاثیر گذار هستیم.

وی بیان کرد: امسال در مراسم برگزاری هفته و روز خبرنگار فعالان رسانه های مکتوب و دیجیتال در استان فارس گرداننده برنامه ها باشند که در این صورت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آماده هرگونه همکاری در اجرایی این برنامه هاست.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته برگزاری این برنامه ها توسط نهادها انجام می گرفت امسال پیشنهاد داده ایم که برگزاری برنامه های هفته و روز خبرنگار توسط قشر رسانه انجام شود که بتوانیم تا حدودی نیازهای این قشر در این هفته را برطرف کنیم.

نداف ادامه داد: ارائه این پیشنهاد و روند حرکت برنامه ها به این سمت به منظور ارتقا و تقویت جایگاه رسانه های استان و ایجاد وحدت، همدلی و هماهنگی بیشتر این قشر تاثیرگذار جامعه در استان است که امیدواریم با حمایت و استقبال روبرو شود.

وی افزود: اصحاب رسانه می توانند برنامه ها و پیشنهادهای خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و در صورت موافقت برنامه های خود را اجرا کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اظهار داشت: ادارات نیز در این هفته می توانند به صورت تخصصی برنامه های هفته و روز خبرنگار را در حوزه های مرتبط اجرا کنند.