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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

رسانه ها متولی برگزاری برنامه های هفته خبرنگار در فارس باشند

رسانه ها متولی برگزاری برنامه های هفته خبرنگار در فارس باشند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: امسال در برگزاری برنامه های هفته خبرنگار دست اندرکاران رسانه های فعال در استان متولی برگزاری برنامه ها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا نداف ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امسال در برگزاری آیین هفته و روز خبرنگار درصدد اجرای برنامه های متفاوت و تاثیر گذار هستیم.

وی بیان کرد: امسال در مراسم برگزاری هفته و روز خبرنگار فعالان رسانه های مکتوب و دیجیتال در استان فارس گرداننده برنامه ها باشند که در این صورت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آماده هرگونه همکاری در اجرایی این برنامه هاست.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته برگزاری این برنامه ها توسط نهادها انجام می گرفت امسال پیشنهاد داده ایم که برگزاری برنامه های هفته و روز خبرنگار توسط قشر رسانه انجام شود که بتوانیم تا حدودی نیازهای این قشر در این هفته را برطرف کنیم.

نداف ادامه داد: ارائه این پیشنهاد و روند حرکت برنامه ها به این سمت به منظور ارتقا و تقویت جایگاه رسانه های استان و ایجاد وحدت، همدلی و هماهنگی بیشتر این قشر تاثیرگذار جامعه در استان است که امیدواریم با حمایت و استقبال روبرو شود.

وی افزود: اصحاب رسانه می توانند برنامه ها و پیشنهادهای خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و در صورت موافقت برنامه های خود را اجرا کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اظهار داشت: ادارات نیز در این هفته می توانند به صورت تخصصی برنامه های هفته و روز خبرنگار را در حوزه های مرتبط اجرا کنند.

کد مطلب 1119542

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