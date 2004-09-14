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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۹:۰۸

گروه الزرقاوي مسئوليت حملات امروز در بغداد و بعقوبه را پذيرفت

گروه ابو مصعب الزرقاوي عضو برجسته القاعده امروز سه شنبه مسئوليت يك انفجار بغداد و حمله به يك اتوبوس در بعقوبه را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل ازخبرگزاري رويترز،  گروه " توحيد و الجهاد" عراق با انتشاربيانيه اي برروي سايت اينترنتي خود  اعلام كرد: يكي ازاعضاي اين گروه امروزتوانست خودروبمبگذاري شده اي را درمقابل پاسگاه پليس دربغداد منفجر كند .

گفتني است درپي انفجار خودروي مذكور در مقابل پاسگاه پليس الكرخ بغداد، دستكم 47 عراقي كشته و 114 نفر ديگرزخمي شدند كه حال برخي مجروحان وخيم گزارش شده است .

در بخشي ديگر از اين  بيانيه  آمده است : عوامل اين گروه صبح امروز يك اتوبوس حامل نيروهاي پليس عراق را دربعقوبه مورد حمله قرار دادند و 12 تن از آنها را كشته وچند تن ديگر را زخمي كردند .

 

 

کد مطلب 111955

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