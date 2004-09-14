گروه الزرقاوي مسئوليت حملات امروز در بغداد و بعقوبه را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، گروه " توحيد و الجهاد" عراق با انتشاربيانيه اي برروي سايت اينترنتي خود اعلام كرد: يكي ازاعضاي اين گروه امروزتوانست خودروبمبگذاري شده اي را درمقابل پاسگاه پليس دربغداد منفجر كند .

گفتني است درپي انفجار خودروي مذكور در مقابل پاسگاه پليس الكرخ بغداد، دستكم 47 عراقي كشته و 114 نفر ديگرزخمي شدند كه حال برخي مجروحان وخيم گزارش شده است .

در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است : عوامل اين گروه صبح امروز يك اتوبوس حامل نيروهاي پليس عراق را دربعقوبه مورد حمله قرار دادند و 12 تن از آنها را كشته وچند تن ديگر را زخمي كردند .