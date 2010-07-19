اضافه شدن 2.5 سال به دوره شوراها نباید انگیزه اعضا را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار مهر در هشتگرد، محمدحسین نژادفلاح ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ در فرمانداری این شهرستان افزود: شوراها در زمان تشکیل معمولا نشاط و انگیره بالایی دارند اما مکن است این امر به مرور زمان کمرنگ شود و آنها دیگر انگیزه بدو کار را نداشته باشند.

وی ادمه داد: اضافه شدن چندین ماه به دوره کنونی شوراها یک امر بسیار مطلوب است اما باید شرایطی فراهم شود که شوراها در این زمان اضافه شده، انگیزه اولیه خود را از دست ندهند و همچنان با نشاط و کارآیی بالا به حل مشکلات مردم بپردازند.

شوراها طی مدت اضافه شده، زمان خود را به بطالت و کمکاری نگذارنند

نماینده مردم ساوجبلاغ در خانه ملت عنوان کرد: نباید شوراها طی مدت اضافه شدن به دوره خود، زمان خود را به بطالت و کمکاری بگذارنند و از مشکلات مردم و انجام وظایف قانونی و تعیین شده خود غافل شوند زیرا این امر بر خلاف اخلاق کاری است.

نژادفلاح اظهار داشت: درست است که برای زمان اضافه شده دیگر لازم نیست شوراها قسم یادکنند اما باید همچنان مسئولیت مهم را بر گردن خود احساس کنند و رفتار کاری آنها همچنان در جهت رفع مشکلات صورت گیرد و عملکرد این نهادها نیز بر همین اساس باشد.

وی خاطرنشان کرد: شوراها پذیرفته اند که دو سال و نیم دیگر در خدمت مرم باشند و در این دو سال و نیم باید همچنان منشا خدمات ارزنده باشند و در این زمینه، مسئولیت شرعی و اجتماعی را بر گردن خود احساس کنند.

این مسئول گفت: لازم است ثابت کنیم در کنار مردم هستیم و حتی اگر در برخی از شرایط به دلیل پاره ای از کمبودها و خلاها نمی توانیم مشکلات مردم را حل کنیم، باز هم باید در کنارشان حضور داشته باشیم.

صرف شعار دادن در خصوص خدمتگزار مردم بودن کافی نیست

وی ادامه داد: صرف شعار دادن در خصوص خدمتگزار مردم بودن کافی نیست و باید در عمل همراه آنها باشیم و این ادعا را در عمل اثبات کنیم تا آنها نیز مسئولیت پذیری ما مسئولان را باور داشته باشند و بتوانند به ما اعتماد کنند.

این مسئول عوان کرد: مردم از ما به عنوان مسئولان انتظار دارند که همواره در کنارشان حضور داشته باشیم و اگر این کار را برای آنها انجام دهیم، کمترین کاری است که در مقابل مردم انجام داده ایم.

نژادفلاح خاطرنشان کرد: مشکلات فروان است اما نباید از آنها فرار کنیم و آنها را نادیده بگیریم بلکه لازم در زمینه حل مشکلات با شهامت و درایت عمل کنیم و آنها را به صورت حل نشده به حال خود رها نکنیم.

وی اضافه کرد: در این زمینه تک تک دستگاه ها مسئولیت داند و همه باید به وظایف خود عمل کنند ضمن اینکه نباید به گونه ای رفتار کنیم که تنها از یک یا چند دستگاه خاص، انتظار همکاری در این خصوص را داشته باشیم زیرا همه مسئولیت داریم.

شوراها در زمینه موضوع انتخاب شهردار از سوی مردم نگران نباشند

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در خانه ملت افزود: این روزها بحث انتخاب شهردار از سوی خود مردم مطرح است و شوراها نباید در این زمینه نگرانی به خود راه دهند.

وی بیان کرد: به طور مسلم، انتخاب شهردار از سوی خود مردم آثار مطلوب تری به همراه داد و از بسیاری از مشکلات نیز می کاهد ضمن اینکه اجازه به وجود آمدن بسیاری از مشکلات را نیز نمی دهد.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود انتخاب شهردار توسط مردم آثار بسیار مطلوبی به همراه داشته باشد که گذر زمان این آثار را نشان خواهد داد.

تلاش می کنیم که انتخاب شهردارها توسط مردم به قانون تبدیل شود

نژادفلاح اضافه کرد: در مجلس تلاش خواهیم کرد که انتخاب شهردارها توسط مردم به قانون تبدیل شود و جنبه قانونی داشته باشد ضمن اینکه از شوراها انتظار داریم در صورت تحقق این امر مانند قبل به انجام وظایف بپردازند و نگرانی به خود راه ندهند.