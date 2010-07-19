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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

مجمع خیریه سلامت در بیمارستانهای آذربایجان غربی ایجاد می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی از ایجاد مجمع خیریه سلامت در سطح بیمارستانهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد علیزاده عصر دوشنبه در مراسم آغاز بکار مجمع خیرین سلامت در آذربایجان غربی، افزود: تشکیل مجامع خیریه در بیمارستانها، جذب اعتبارات جهت تکمیل طرحهای مشارکتی در بخش سلامت و جذب مشارکتهای مردمی، شناسایی خیرین و اولویتهای بهداشتی و درمانی از جمله وظایف این مجمع خیریه سلامت استان در سالجاری است.

وی بیان داشت: افزایش مشارکت مردم در ارائه خدمات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هدایت خیرین به سمت نیازهای واقعی بخش سلامت، افزایش سهم مشارکتهای مردمی در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و حمایت از تشکلهای مردم نهاد و خیریه در استان از جمله اهداف راه اندازی این مجمع است.

در مراسم آغاز بکار مجمع خیریه سلامت آذربایجان غربی اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و بازرسان مجمع معرفی و اعضا شرکت کننده نظرات خود را در زمینه چگونگی جذب عضو بیان کردند.
 

کد مطلب 1119563

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