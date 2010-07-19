فرهنگسرای تابستانی پردیس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد امیری رئیس فرهنگسرای تابستانی پردیس در آئین افتتاح این فرهنگسرا گفت: فرهنگسرای تابستانی پردیس که در پنج هفته برنامه هایش را به مخاطبان ارائه می‌دهد شامل ایستگاه‌های نرم افزارهای قرآنی، اعجاز قرآن، بازی‌های رایانه‌ای، صنایع دستی، خوشنویسی، معرق، منبت، چگونگی حفظ و نگهداری ماهیان زینتی، محیط زیست و گردشگری، سلام، کودک، نجوم، آتش‌نشانی و ایمنی، گل و گیاه و ورزش است.



به گفته امیری این برنامه‌ها بر اساس محورها و اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با رویکرد خانواده و با هدف بهبود گذران اوقات فراغت در میان خانواده‌های تهرانی و توسعه نشاط و سرور در میان شهروندان مبتنی بر موازین و مقررات دینی برگرفته از قالب فرهنگی برنامه ریزی شده است.



علاقمندان برای حضور در این برنامه‌ها می‌توانند روزهای سه‌شنبه تا جمعه هر هفته تا 20 مردادماه از ساعت 18 الی 23 به نشانی نارمک، انتهای خیابان گلستان، مسیل باختر، میدان تسلیحات، بوستان بهارستان مراجعه کنند.