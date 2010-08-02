ساخت هتل بانوان به جمع طرحهای ناموفق گردشگری پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت 30 هتل ویژه بانوان در 30 استان کشور توسط بخش خصوصی با هزینه سه هزار میلیارد تومان جزو برنامه های معاونت گردشگری سابق سازمان میراث فرهنگی برای ترویج فرهنگ سفر در میان بانوان در سال 87 بود که در پی آن وعده هایی همچون ارایه وام، تسهیلات و حمایت از این هتلها از سوی معاونت وقت گردشگری این سازمان داده شد.



محمدشریف ملک زاده، بر ایجاد هتلهای بانوان در کشور اصرار داشت و عنوان کرده بود که اقامت زنان در هتلها در طول سالهای پس از انقلاب با مشکلاتی مواجه بوده است. زنانی که به شهرهای مختلف سفر می کنند باید برای اقامت در هتل به اداره اماکن نیروی انتظامی مراجعه و دلایل سفر خود را شرح دهند و بعد در صورت موافقت اداره اماکن، اجازه اقامت در هتل را پیدا کنند. این مسئله باعث شده بود که بسیاری از بانوان ایرانی از خیر سفر به شهرهای ایران بگذرند. در حالی که با احداث هتلهای بانوان این مشکل حل خواهد شد.

توجیه معاونت گردشگری سابق برای موافقت با این طرح، این بود که چون در کشور تنها هزار هتل وجود دارد پس این تعداد هتل برای 20 میلیون گردشگری که در سالهای آتی خواهیم داشت بسیار کم است ضمن اینکه سرمایه گذاران زیادی هم شوق احداث هتل در استانهای کشور را دارند.

اما هتلداران در زمان اعلام طرح ساخت این هتلها، با اعلام نارضایتی اجرای این طرح را ناموفق دانسته و کاهش آمار مسافران هتلهای کشور را از جمله دلایل مخالفت خود عنوان کردند.

به اعتقاد کارشناسان هتلداری، ساخت هتل ویژه بانوان تاثیری در افزایش سفرهای بانوان به شهرهای دیگر ندارد. اصغر ژیان دربندی، کارشناس هتلداری گفت: برخی طرحها در زمینه هتلداری بدون نظر کارشناسی داده می‌شود.



وی گفت: مگر در طول سال چند مسافر خانم برای ماموریت و کار به شهرهای دیگر می‌روند که بخواهیم برای آن تعداد مسافر، هتل اختصاصی بسازیم؟ حتی اگر تعداد این بانوان زیاد باشد می‌توان هتلی را به صورت کامل اجاره کرد یا یک طبقه از آن را به آنها اختصاص داد و به سرمایه‌گذاری جدید نیازی نیست.

حسن موسوی، معاون سرمایه گذاری سابق نیز در واکنش به اینکه ساخت هتلهای بانوان توجیه اقتصادی ندارد گفته بود: توریستهایی هستند که تمایل دارند در چنین هتلهایی اقامت کنند. مانند برخی از گردشگران که تنها با آژانس و یا تورهای مخصوص بانوان سفر می‌کنند. بنابراین بانوان در چنین هتلی بیشتر رغبت به سفر پیدا می کنند.

اما زهرا پیشگاهی فرد، استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و سرمایه‌گذار هتلهای ویژه بانوان درباره به سرانجام رسیدن این طرح به خبرنگار مهر گفت: اجرای ساخت هتلها اولویت بندی شد تا بدانیم کدام استانها در اولویت ساخت قرار گیرند. بنابراین تا مرحله گرفتن زمین هم پیش رفتیم اما هنوز مشکل گرفتن وام برای ساخت هتلها از سوی بانکها حل نشده است.

وی افزود: یک سال و نیم است که برای دریافت وام تلاش می کنم اما هنوز جوابی نگرفته ام. در صورتی که دستور وام را یکی از معاونان رئیس جمهوری داده بود.

پیشگاهی فرد معتقد گفت: بازده سرمایه برای کسانی مهم و حیاتی است که هدفشان بازگشت سرمایه‌ باشد اما هدف من فرهنگسازی و تلاش در جهت ارتقا فعالیتهای زنان است.

الگوبرداری از هتلهای خارجی

در عربستان هتلی برای استفاده انحصاری خانمها آغاز بکار کرده تا خانمهای شاغل در امور بازرگانی و تجارت از آن استفاده کنند. پیشگاهی فرد، سرمایه گذار هتلهای بانوان معتقد است که سرمایه گذاری در این هتلها در کشورهای دیگر بازده خوبی دارد و بانوان از آن استقبال می کنند. اما خسرو ایرانپور، دبیر اتحادیه هتلداران کشور دراین باره به خبرنگار مهر گفت: اگرچه طرح هتلهای زنان در کشورهای دیگر توجیه پذیر است اما در ایران که بیشتر مسافرتها خانوادگی انجام می شود توجیه ندارد.

به عقیده وی، بهتر است ابتدا هر طرحی را که می خواهد در ایران پیاده شود به قول معروف ایرانی و بعد آن را اجرا کنیم. چون خانمهایی که جدا از خانواده سفر کنند تعدادشان آنقدر نیست که ساخت هتل برای آنها توجیه داشته باشد.

وی گفت: دست اندرکاران گردشگری در دنیا طرحهایی که استفاده مشتری را خاص کند قبول ندارند. در ایران نیز به جای آنکه هتلی را مخصوص بانوان بسازیم، می توانیم برای مدت یک سال یا 6 ماه یک هتل را برای استفاده افراد خاصی مانند بانوان یا دانشجویان از قبل رزرو کنیم و تورهای خود را به آن هتل ببریم و یا اینکه برای مدتی به صورت آزمایشی هتلی را در اختیار بانوان قرار دهیم تا مشخص شود چقدر مسافر دارد.

ایرنپور افزود: در بحث هتل هم باید بررسی کرد که اگر یک هتل برای بانوان وجود داشته باشد چقدر از آن استقبال می شود بعد برای 30 نمونه آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد.

با این حال رضا موسوی معاون گردشگری سابق سازمان میراث فرهنگی که به تازگی جای خود را به علیرضا عامری داده در تیرماه امسال اجرایی شدن طرح سی هتل برای بانوان را توجیه پذیر ندانست و به خبرنگار مهر گفت: ساخت هتل بانوان در وهله اول باید توجیه داشته باشد بعد برای ساخت آن اقدام کنیم.

وی با اعلام اینکه باید شتاب زدگیها را در حوزه های کاری کنار بگذاریم، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه تعداد از بانوان کشور به تنهایی به استانهای کشور سفر می کنند و از این تعداد چند نفر به هتل می روند تا بتوان برای ساخت 30 هتل برای بانوان تصمیم گرفت.

طرح ساخت هتلهای بانوان در استانهای کشور که زمانی معاونت گردشگری سابق سازمان میراث فرهنگی بر اجرایی شدن آن اصرار می ورزید در حالی متوقف شده که پیش از این کارشناسان هتلداری از شکست آن خبرداده بودند. حال آنکه اگر پیش از دادن وعده اجرای چنین طرحهایی و تحمیل هزینه از جیب بیت المال امکان اجرا شدن و یا نشدن آن به صورت کارشناسی بررسی می شد به طور حتم هزینه ای برای یک طرح ناموفق گردشگری مانند احداث هتلهای بانوان صرف نمی شد.