تاکید متکی و زلمای رسول بر همکاری منطقه ای جهت حل مسائل افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی که به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی کابل به افغانستان سفر کرده است روز دوشنبه پس از ورود به کابل ، با زلمای رسول همتای افغانستانی خود دیدار و تبادل نظر کرد.

وی در این دیدار با ابراز خرسندی از برگزاری کنفرانس بین المللی کابل اظهار داشت: امیدواریم این کنفرانس که برای اولین بار توسط دولت افغانستان و با ابتکار این حکومت شکل گرفته با موفقیت در جهت منافع افغانستان برگزار شود.

وزیر امورخارجه ایران با اشاره به ابتکار نشست های سه جانبه ایران، پاکستان و افغانستان، راهکارهای منطقه ای را بهترین شیوه برای کمک به حل و فصل مسائل افغانستان و رفع مشکلات موجود توصیف کرد.

در این دیدار همچنین زلمای رسول نیز با ابراز رضایت از سفر اخیر خود به تهران گزارشی از آخرین اقدامات به عمل آمده به منظور برگزاری کنفرانس بین المللی کابل و بحث های مربوطه ارائه داد.

وی بر اهمیت همکاری و طرح های منطقه ای به منظور کمک به حل و فصل مسائل افغانستان و برقراری ثبات امنیت و سازندگی در این کشور تاکید کرد.

وزیرامورخارجه افغانستان حضور ایران در کنفرانس کابل را مهم و موجب افزایش وزن سیاسی این نشست عنوان کرد و گفت: این حضور موجب ارتقا اهمیت اجلاس کابل خواهد شد.

در این دیدار محورهای مربوط به طرح های مختلف حمل و نقل و راه آهن، امور زیربنایی، معادن، کشاورزی ، انرژی ، ساخت سد و همچنین بحث استفاده از بنادر و ترانزیت کالا نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است موضوع امنیت نیز از دیگر محورهای گفتگو در این دیدار بود و استفاده از نیروهای افغانی در این کشور مورد تاکید طرفین قرار گرفت.