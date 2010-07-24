اعزام کاروانهای کمک رسانی به غزه بی فایده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی،"تونی بلر" نماینده گروه چهارجانبه سازش خاورمیانه، فعالیتهایی نظیر اعزام کاروانهای کمک رسانی برای مردم بی پناه غزه را بیهوده توصیف کرد.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در این زمینه پس از حمله نظامیان صهیونیست به کاروان آزادی و بدون توجه به رنجها و مصایب مردم غزه در طول سالها محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی مدعی شد: این اقدامات مشکلات منطقه را حل نکرده و در مقابل تنشها را افزایش می دهد.

بلر در بخش دیگری از سخنان خود از ترتیب دهندگان کاروان کمکی لبنان برای غزه خواست که از این اقدام خود چشم پوشی کنند.



وی گفت: از کشتیهای لبنانی می خواهم که در تصمیم خود برای عزیمت به سمت آبهای غزه به منظور رساندن کمک به مردم این منطقه، تجدید نظر کنند.

نماینده گروه چهارجانبه در عین حال اعتراف کرد که در حال حاضر هیچ کانال امنی برای رساندن کمکهای انساندوستانه به مردم غزه وجود ندارد. وی همچنین از مذاکره با مقامهای تل آویو برای ایجاد مسیرهای دیپلماتیک جهت کمک رسانی به غزه طی هفته های اخیر خبر داد.

خاطرنشان می شود که کاروان کمک رسانی به غزه قرار است طی روزهای آینده از سواحل لبنان راهی غزه شود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی تهدید کرده است در صورت نزدیک شدن این کاروان به آبهای غزه، آن را مورد حمله قرار خواهد داد. از سوی دیگر سازمان ملل متحد از ترتیب دهندگان این کاروان خواسته، کمکهای خود را از راه زمینی به غزه برسانند.