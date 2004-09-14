كويت ايران را به ارجاع ادعاي واهي امارات به ديوان لاهه تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، وزير امور خارجه كويت تهديد كرد شوراي همكاري مساله جزاير سه گانه ايران را به ديوان لاهه خواهد برد.



شيخ محمد صباح السالم الصباح وزير امور خارجه كويت در نود ودومين نشست وزيران امور خارجه شوراي همكاري خليج فارس از اينكه درخواست هاي شوراي همكاري و دولت امارات درباره آنچه كه وي آن را جزاير سه گانه اشغال شده اماراتي بدست ايران خواند، نتيجه مثبتي نداشته ، ابراز تاسف كرد.



وي مدعي شد : متاسفانه ايران به درخواست هاي شوراي همكاري خليج فارس بويژه دولت امارات درباره گفتگوهاي مسالمت آميز پاسخ نداده است.



شيخ كويتي تهديد كرد اگر از خلال مذاكرات با ايران به نتيجه مثبتي نرسيم به ديوان لاهه متوسل خواهيم شد.



وي درباره اتهامات وارده به ايران درباره تلاش براي دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي گفت: اين موضوع در حال بررسي است و ما همه كشورهاي منطقه خليج ( فارس ) و خاورميانه را به عاري شدن از سلاح هاي كشتار جمعي دعوت كرده ايم .



شيوخ خليج فارس درحالي در جلسات خود از ادعاهاي واهي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني حمايت مي كنند كه هيچ توجه و اهتمامي به مسائل مهم جهان اسلام و عرب از جمله كشتار و ترور مردم فلسطين و عراق و سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي نشان نمي دهند.



جمهوري اسلامي ايران بارها با بي اساس خواندن ادعاهاي شيخ نشين امارات بر حاكميت قانوني و مسلم خود بر جزاير سه گانه و لاينفك بودن آن از خاك خود تاكيد كرده است .