هر چهارده بازيكن من ستاره بودند

ملادن فرانچيچ سرمربي تيم فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : ما دوران آماده سازي خوبي را پشت سر گذاشتيم و امروز تمام بازيكنان مزد زحمات خود را در ماههاي گذشته دريافت كردند .

وي افزود : البته كار ما تازه آغاز شده است و آنچه اهميت دارد تداوم اين پيروزي ها و نگه داشتن فولاد در اوج است . فرانچيچ در مورد تيم پرسپوليس گفت : من روي اين تيم شناخت كافي داشتم و چند بازي تداركاتي اين تيم را آناليز كرده بودم و از اينكه برنامه هايم در اين مسابقه به نتيجه نشست بسيار خوشحالم .

فرانچيچ درباره بهترين بازيكن زمين گفت : هر چهارده بازيكني كه امروز وارد زمين شدند واقعا عالي كار كردند بطوري كه مي توانم بگويم من امروز چهارده ستاره در زمين داشتم و از تمام آنها رضايت كامل دارم .

وي در مورد سهم خود در كسب اين پيروزي ارزشمند اظهار داشت : اين را بدون اغراق مي گويم كه كمترين سهم در اين پيروزي به من تعلق داشت و اين بازيكنان بودند كه تلاش ستودني داشتند و براي اين پيروزي نهايت تلاش خود را بكار گرفتند .



