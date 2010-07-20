محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ باکو با حضور کشتی گیران خوب و طراز اول از سراسر دنیا از نظر فنی در سطح بالایی برگزار شد و میدان بسیار خوبی برای ما بود.

وی با تشریح شرایط کشتی گیران ایرانی در مسابقات آذربایجان گفت: در وزن 60 کیلوگرم امید نوروزی انتظارات ما را برآورده نکرد و در کشتی‌های خود به خصوص مقابل حریفان آذربایجانی با هوش و درایت عمل نکرد و به همین دلیل باید در رقابت‌های جام "پیت لاسینسکی" لهستان شرایط جاسم امیری را در این وزن بررسی کنیم.

بنا تصریح کرد: در وزن 66 کیلوگرم حریف بیابانگرد کشتی گیر خوبی بود که نتوانست مقابل وی عملکرد مناسبی داشته باشد. ما در این وزن سعید عبدولی و علی محمدی را نیز داریم که باید شرایط آنها به خصوص عبدولی را بررسی کرده و در نهایت بهترین نفر را انتخاب کنیم.

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد حمید ریحانی در وزن 74 کیلوگرم مسابقات باکو گفت: با وجود عملکرد نه چندان مثبت ریحانی، مهدی محمدی کشتی‌های بدی نگرفت به هر حال او نیز مانند ریحانی مقابل یک کشتی گیر سرشناس دنیا شکست خورد و باید شرایط این وزن نیز با توجه به روند بهبودی علیزاده بررسی شود. ضمن اینکه می توانیم روی محسن قاسمی که در حال حاضر همراه با تیم جوانان در رقابت‌های جهانی شرکت کرده است، برای آینده این وزن حساب کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در ادامه به تعریف و تمجید از طالب نعمت پور، کشتی گیر 84 کیلوگرمی تیم کشورمان پرداخت و گفت: در وزن 84 کیلوگرم نعمت پور کشتی‌های بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و توانست کشتی گیران مطرحی از روسیه و آذربایجان را با جنگندگی شکست دهد. به نظر من نعمت‌پور تا حدود زیادی شایستگی خود را برای مسابقات مهم آینده نشان داد، عابدین زاده کشتی‌های بدی نگرفت و اخباری نیز در حد توان خوب عمل کرد.

وی همچنین با اشاره به درخشش بابک قربانی در وزن 96 کیلوگرم مسابقات جایزه بزرگ باکو گفت: در وزن 96 کیلوگرم بابک قربانی بسیار زیبا و دلاورانه کشتی گرفت و توانست بار دیگر شایستگی‌های خود را به کادر فنی نشان دهد.

بنا کم تجربگی را تنها کمبود محمد قربانی در وزن 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد و گفت: در وزن 120 کیلوگرم رضا کایالپ ترکیه‌ای یک کشتی گیر ششدانگ و طراز اول در این وزن است. این کشتی گیر ترکیه‌ای و لوپز کوبایی در حال حاضر بهترین سنگین وزن‌های دنیا هستند. با این وجود محمد قربانی در رقابت‌های جایزه بزرگ باکو کشتی‌های خوبی را به نمایش گذاشت اما باید برای میدان‌های بزرگتر بیشتر میدان دیده و بر تجاربش بیافزاید.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان خاطر نشان کرد: برنامه بعدی ما حضور در رقابت‌های جام پیت لاسینسکی لهستان است. حضور در این رقابت‌ها از نظر بررسی شرایط کشتی گیران چند وزن برای ما اهمیت فراوانی دارد و پس از آن می توانیم در مورد ترکیب تیم در رقابت‌های جهانی مسکو تصمیم گیری کنیم.