120 میلیون ریال برای مبارزه با آفت شالیزارهای برنج در قزوین هزینه شد

علیرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: فرمون اخلال در جفت‌گیری آفت پروانه کرم ساقه‌خوار برنج (سله بیت) در شالیزارهای قزوین استفاده شد.

وی افزود: به منظور گسترش مبارزه غیرشیمیایی با آفات برنج، اداره حفظ نباتات شهرستان قزوین با همکاری شالیکاران، اقدام به استفاده از فرمون اخلال در جفت‌ گیری پروانه کرم ساقه‌خوار برنج کرده است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآور شد: با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین محصولات زراعی قزوین است، جهاد کشاورزی این شهرستان با حساسیت ویژه‌ای افزایش کیفیت و کمیت این محصول را دنبال می‌کند.



وی گفت: در این راستا در سطح 50 هکتار از مزارع برنج منطقه الموت غربی، مبارزه غیرشیمیایی از طریق این فرمون انجام شد.

بهرامی خاطرنشان کرد: این طرح سال گذشته در سطح 25 هکتار از شالیزارهای شهرستان قزوین آغاز شد و این دومین سال متوالی است که استفاده از فرمون برنج با موفقیت به اجرا درمی‌آید.



وی افزایش کیفیت محصول، کاهش باقی مانده سموم در محصولات و کاهش هزینه‌های تولید را از مهمترین مزایای استفاده از این روش مبارزه ذکر کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین اضافه کرد: کاهش آلودگی محیط زیست و تولید محصولی عاری از سموم شیمیایی از دیگر مزیت‌های استفاده از فرمون سله بیت است، همچنین این روش مبارزه موجب کاهش مصرف آفت کش‌های نباتی

می‌شود.

وی تأکید کرد: با توجه به تاثیرات مثبت این روش مبارزه، توسعه این طرح در سطح شالیزارهای شهرستان و جلب همکاری شالیکاران در این زمینه از اهداف مهم ماست.

بهرامی با اشاره به هزینه بالای استفاده از فرمون سله بیت اظهار داشت: تاکنون بیش از 120 میلیون ریال برای این طرح هزینه شده که استفاده از این فرمون در سطح گسترده نیازمند تأمین هزینه‌های بیشتری است.

وی با اشاره به عطر و طعم خوب برنج قزوین یادآور شد: با تلاش‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان حفظ نباتات و همکاری شالیکاران قزوینی، خوشبختانه هر سال بر کیفیت محصول برنج این شهرستان افزوده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: شهرستان قزوین سال گذشته دارای سه هزار و 300 هکتار سطح زیر کشت برنج بود که این میزان در سال جاری به سه هزار و 500 هکتار رسیده است.