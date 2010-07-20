محمد بهزاد در گفتگو با مهر با اعلام خبر رفع محدودیت برق صنایع در فاصله ساعات 12 ظهر تا 6 بعدازظهر در سراسر کشور، گفت: اعمال محدویت برای مصرف برق صنایع از روز گذشته (28 تیرماه) لغو شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: از روز جمعه (25 تیرماه) محدودیت برق صنایع در استان تهران و شهرهای همجوار از جمله قم و کرج به صورت کامل رفع شده و در برخی از استانها نیز، این محدودیت به نصف تقلیل یافته بود، اما از روز گذشته این محدودیت به صورت کامل برطرف شد و هم اکنون صنایع کشور می توانند بدون هیچ محدودیتی، برق مصرف کنند.

وی در پاسخ به گلایه واحدهای صنعتی مبنی بر اینکه وزارت نیرو باید جداول خاموشی ارایه می داد، تصریح کرد: اولا وزارت نیرو قطعی برق و خاموشی برای صنایع نداشته تا برای آن جدول زمان بندی ارایه کند، ثانیا وزارت صنایع باید به نوبه خود این موضوع را به واحدهای صنعتی اعلام می کرد، همان کاری که وزارت نیرو انجام داده است.

بهزاد گفت: از سوی دیگر، اگر وزارت صنایع و معادن به تعهدات خود که از سه سال قبل به امضای دو وزیر رسیده است، پایبند بود و 4500 مگاوات نیروگاه متعهد شده را به مدار می آورد، به طور قطع امسال واحدهای صنعتی به مشکل برخورد نمی کردند.

وی اظهار داشت: واقعیت این است که کره زمین گرمای شدیدی را به خود دیده است که براساس اعلام سازمانهای بین المللی کره زمین تا به حال چنین گرمایی را به خود ندیده است و این یک رکورد به شمار می رود. بر همین اساس مسکو اعلام کرده که این گرما در 130 سال اخیر بی سابقه بوده، ضمن اینکه براثر گرما در نیویورک، واشنگتن و تورنتو نیز مصرف برق به شدت افزایش یافته است.

به گفته بهزاد، این گرما باعث افزایش شدید مصرف برق به صورت ناگهانی در ایران نیز شد؛ چراکه معمولا پیک مصرف برق در ایران در مرداد رخ می دهد ولی امسال، این اتفاق در خردادماه رقم خورده است؛ ضمن اینکه افزایش مصرف برق در سالهای گذشته با شیب ملایم رخ می داد اما امسال به شدت، ناگهانی و زودتر از موعد اتفاق افتاد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطرنشان کرد: پیک مصرف برق در خردادماه امسال 18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و 39 هزار و 26 مگاوات رسید، در حالیکه پیک مصرف خردادماه سال گذشته 33 هزار و 2 مگاوات بوده است که البته با همکاری مردم و تلاش همکاران صنعت برق، به سلامت عبور شد. این درحالی است که گرمای بی سابقه هوا در مرز مشترک امریکا و کانادا منجر به فروپاشی شبکه و قطعی 48 ساعته برق شده است.

بهزاد گفت: با تمهیداتی که وزارت نیرو از شهریورماه سال گذشته پیش بینی کرده و نیروگاهها، پستها و خطوط انتقال برق را وارد مدار کرده، پیک مصرف برق در ایران بدون خاموشی سپری شده است. در این راستا، بیش از 4 هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار آمده است.

وی در خصوص محدودیتهای اعمال شده برای واحدهای صنعتی اظهار داشت: این روال هر سال بوده است که وزارت نیرو از صنایع درخواست می کند تا تعطیلات تابستانی و تعمیرات سالانه خود را به زمانهای پیک مصرف منتقل کند، امسال نیز طبق روال هر سال با همکاری وزارت صنایع و معادن و تشکیل کارگروههای مشترک با حضور نمایندگان استانداران، برق و وزارت صنایع، قرار بر این شد که برای مدیریت بار، بین ساعت 12 ظهر تا 6 بعدازظهر محدودیتهایی برای تامین برق صنایع اعمال شود.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: البته با ارایه مشوق هایی به صنایع کشور این امکان داده شد تا در 18 ساعت مابقی شبانه روز، به طور نامحدود از برق استفاده کنند، ضمن اینکه قیمت برق در شب که ساعات کم باری محسوب می شود، به نصف تقلیل می یابد.

بهزاد گفت: همچنین از صنایع درخواست شد تا روز تعطیلی جمعه خود را به یکی از روزهای میان هفته منتقل کنند، که البته هر استان، یک روز خاص از هفته را به جای جمعه تعطیل کرد تا بار شبکه پایین آید.

وی تاکید کرد: البته محدودیت برق در ساعات 12 تا 6 عصر، به معنای قطعی برق نبوده است و به نوعی مدیریت بار به شمار می رود. یعنی برق واحدهای صنعتی قطع نشده، بلکه در میزان مصارف محدودیت اعمال شده است؛ چراکه اولویت با تامین برق بخش خانگی است.

معاون وزیر نیرو گفت: خوشبختانه از روز جمعه (25 تیرماه) با توجه به وارد شدن 1000 مگاوات نیروگاه جدید و خطوط انتقال برق به مدار، محدودیت برق در بسیاری از استانهای کشور از جمله تهران و شهرهای قم و کرج به طور کامل برطرف شد و در بسیاری از استانها نیز به 50 درصد کاهش یافت.

بهزاد از به مدار آمدن خط 400 کیلوولت عسلویه به فسا با ظرفیت بیش از 200 مگاوات انتقال انرژی خبرداد و خاطرنشان کرد: همچنین خط 400 کیلوولت جنوب خراسان به سیستان بلوچستان نیز به ظرفیت 200 مگاوات به مدار آمد تا انرژی محبوس شده استان خراسان را به سیستان و بلوچستان انتقال دهد.

وی اظهار داشت: تعمیرات ترانس واحد دو نیروگاه رامین نیز که به طور معمول، یکماه زمان می برد، ظرف 8 روز انجام و ترانس و نیروگاه وارد مدار شد، همین امر باعث افزایش 300 مگاواتی شبکه برق شد، ضمن اینکه واحد 4 نیروگاه علی آباد و واحد اول نیروگاه زاگرس در کرمانشاه نیز به مدار آمدند که مجموعه اینها باعث اضافه شدن 1000 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور شد.

به گفته این مقام مسئول در معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، در مواقعی که هوا بسیار گرم می شود، تنها تولید کافی نیست بلکه شبکه در برخی نقاط، کارایی خود را از دست می دهد. یعنی در برخی از روزهای گرم، وزارت نیرو انرژی در اختیار داشت، ولی نمی توانست منتقل کند؛ چراکه افت ولتاژ شدید ایجاد می شد و تاسیسات از دو زاویه تحت فشار گرمایی قرار می گرفتند.

بهزاد در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: این فشار از دو جهت یکی از بیرون به خاطر گرمای هوا است که نمی تواند خنک شود و دیگری به خاطر وجود کولرهای گازی صورت می گیرد. اما وزارت نیرو خوشبختانه نیروگاههای زیادی را به مدار وارد کرد و خازنهای زیادی را در مدار قرار داد تا این مشکل رفع شود. یعنی در تهران به تنهایی، 500 مگاوار خازن وارد مدار شده است.

وی اظهار داشت: این مجموعه اقدامات سبب شده تا در کنار افزایش تولید و همراهی مردم، مصارف مدیریت شود و خاموشی های برنامه ریزی شده در مدار وجود نداشته باشد. ضمن اینکه گرمای شدید آن روزها هم این روزها وجود ندارد. ضمن اینکه از روز گذشته تولید مناسب است و هوا یاری می کند و هم اکنون هیچ محدودیت در کل کشور برای صنایع نیست.

بهزاد گفت: هر روز جدولی برای مدل بار تنظیم می شود که براساس جدول روز گذشته (28 تیرماه) وزارت نیرو می خواهد که 1061 مگاوات به خاطر تنظیم آب پشت سدها رفع محدودیت کند و صنایع بزرگ نیز 600 مگاوات رفع محدودیت شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: پیش بینی سازمانهای هواشناسی نشان می دهد که هوا دیگر به شدت گرم نخواهد شد. این درحالی است که هر سال نیز اگر این گرمای شدید هوا وجود داشت، تداوم نداشت یعنی یک دوره دو تا سه روزه اتفاق می افتد و بعد از آن یک دوره چند روزه هوا خنک بود اما امسال یک دوره متداوم گرمای شدید در کشور رخ داد.

وی اظهار داشت: براساس اعلام کارشناسان وزارت نیرو، در سال قبل گرمای 41 درجه در 4 درصد زمان پیک بوجود آمد ولی امسال گرمای 41 درجه در 70 درصد زمانی که ما پیک مصرف داریم، پیش آمد.

بهزاد گفت: اصولا صنایع کوچک و بزرگ هم باید خود دارای نیروگاههای تولید پراکنده، برق اضطراری و دی جی هم داشته باشند که برخی دارند و برخی ندارند؛ ولی در مجموع ما مشکل خاصی در تامین برق کشور به خصوص در مورد صنایع نداشتیم و برنامه خاموشی نوبتی هم نداشتیم که اجرا کنیم، بلکه یک سری محدودیتهایی بود که رفع شده و اگر گرمای شدید خاصی پیش نیاید، فکر می کنم که20 روز هم بدون مشکل می گذرانیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: ما همچنان از مردم درخواست می کنیم که صرفه جویی در مدیریت مصرف انجام دهند.