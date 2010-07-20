کلاغ ها از اصفهان فرار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا نصر اصفهانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد آلودگی هوای اصفهان موجب مهاجرت کلاغها از اصفهان شده و این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که پیش از این در جریان افزایش آلودگی هوا بسیاری از پرندگان نظیر بلبل و کبوترها از اصفهان رفته و کلاغها و زاغها به علت مقاومت بالایی که در برابر آلودگی هوا دارند ماندگار شده و اخیرا آنها نیز تاب آلودگی هوا را نداشته و به مناطق دیگری مهاجرت کردند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان به سمت آلوده‌ترین شهر کشور پیش می رود، اظهار داشت: وجود صنایع آلاینده مشکلات زیست محیطی متعددی برای اصفهان ایجاد کرده و وضعیت هشدار دهنده‌ای ایجاد کرده است.

نصر اصفهانی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر احداث صنایع در شعاع 50 کیلومتری شهرها تصریح کرد: برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر اصفهان باید در شعاع 50 کیلومتری هیچگونه توسعه صنعتی صورت نگیرد و مسئولان باید به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.

وی حذف آلاینده‌های زیست محیطی و توسعه فضاهای سبز را بهترین راهکار برای سالمسازی هوای شهر اصفهان دانست و لازمه این امر را همکاری و تعامل تمام مسئولان استان و شهر اصفهان دانست و افزود: باتوجه به اینکه مدیریت شهری اصفهان در خصوص افزایش سرانه فضای سبز و سبزینگی این شهر اقدامات مهمی انجام داده و تا سال 90 فضای سبز شهر اصفهان از 25 به 30 مترمربع افزایش خواهد یافت اما متأسفانه این میزان فضای سبز جوابگوی این شهر آلوده نیست.

این عضو شورای شهر اصفهان تولید اکسیژن را در مقایسه با تولید دی اکسید کربن در شهر بسیار ناچیز دانست و افزود: فقط فضای سبزی عمودی در تلطیف هوا و تولید اکسیژن تاثیرگذار است ولی متاسفانه این گونه فضای سبز به هیچ عنوان پاسخگوی اکسیژن اصفهان نیست.

نصر اصفهانی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در صورتی که آلاینده‌های شهر اصفهان را بتوان در همین حد کنترل کرد و روز به روز سرانه فضای سبز را افزایش دهیم بخشی از مشکلات زیست محیطی اصفهان را رفع کرده ایم.

این عضو شورای شهر اصفهان در بخش پایانی سخنان خود هوای شهر اصفهان را بحرانی و غیر قابل تحمل دانست و بر توجه بیشتر مسئولان برای کاهش آلاینده‌های زیست محیطی تاکید و خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به این امر مشکلات زیادی را برای شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی اصفهان ایجاد خواهد کرد.