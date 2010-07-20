به گزارش خبر نگار مهر در شهرکرد، سام انصاری صبح روز سه شنبه در جلسه هم‌اندیشی مشترک ادارات ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن اظهار داشت: با توجه به تلاش‌های صادقانه مجریان در راستای اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه و با همکاری بین دو دستگاه موفق شده‌ایم مقام سوم کشوری را در این بخش به دست آوریم.

وی افزود: بر همین اساس شهرستان‌های شهرکرد، لردگان و اردل به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را در استان کسب کرده‌اند.

انصاری خاطرنشان کرد: شایسته است با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف تلاش بیشتری برای تسریع در صدور اسناد اماکن روستایی باقیمانده انجام می‌گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست بر ضرورت تعامل بیشتر دو دستگاه در امر صدور اسناد اماکن روستایی تأکید کرد و افزود: به زودی صدور سند تک‌برگی برای اماکن مسکونی در سطح استان صادر خواهد شد.

مهدی هاشمی تصریح کرد: استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری یکی دیگر از راه‌های اجرای سریع‌تر صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی است که با تلاش مجموعه همکاران به زودی راهکارهای لازم این مهم عملیاتی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 7 هزار و 327 جلد سند ثبتی با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است.

در پایان این نشست از مدیران واحدهای ثبتی و بنیادی که موفق به کسب رتبه برتر شده بودند با اهدا هدیه و لوح تقدیر و تجلیل به عمل آمد.