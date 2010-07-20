به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "دین و اخلاق از نگاه هانس کونگ" با حضور دکتر حسن قنبری مؤلف کتاب و دکتر همایون همتی عصر دیروز دوشنبه 28 تیرماه در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر قنبری در ابتدای این نشست با اشاره به زندگی‌نامه مختصر هانس کونگ، گفت: در مقدمه کتاب "دین و اخلاق از نگاه هانس کونگ" شرحی اجمالی از زندگی‌نامه کونگ آمده است. هانس کونگ متولد سال 1928 است. او اصالتی سوئیسی دارد و مقیم آلمان است. وی الهی‌دان و کاتولیک است و با فلسفه غرب آشنایی دارد و به آثار آنها تسلط دارد.

وی افزود: هانس کونگ نویسنده پر کار و پرنویسی است که در این کتاب به 20 اثر ایشان اشاره شده است. او در کتاب "آیا خدا وجود دارد؟" به بررسی مفهوم خدا از کانت تا نیچه پرداخته و مفهوم خدا را در اندیشه فلسفه غرب مورد بررسی قرار داده است. او در کتاب "مسیحی بودن" مسیحی بودن را با انسان بودن مقایسه کرده است. او علاوه بر دین مسیحیت در مورد ادیان یهود و اسلام نیز صاحب اثر است.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم در ادامه خاطر نشان کرد: کونگ به طور رسمی در سوئیس یک کاتولیک بوده و مشاور پاپ وقت نیز بوده است و در شورای دوم واتیکان نقش مهمی را نیز عهده‌دار بوده است. روحیه انتقادی او باعث شد تا کتابهای مهمی در نقد مسیحیت بنویسد. او در کتاب تاریخ کلیسای کاتولیک به نقد مسیحیت پرداخته و آموزه خطاناپذیری پاپ را نقد کرده است. به دلیل همین انتقادات، از کلیسا اخراج شد و مرتد اعلام می‌شود.

پروژه اصلی "کونگ" تقریب بین مذاهب است

مترجم "آیین کاتولیک" تصریح کرد: پروژه اصلی کونگ تقریب بین مذاهب است. او از یک سو به دنبال تقریب بین مذاهب مسیحی است و از سوی دیگر به دنبال تقریب میان مذاهب مختلف. او از طریق ارتباط بین مذاهب و اخلاق مشترک جهانی، صلح جهانی را دنبال می‌کند. کونگ معتقد است که گفتگوی میان ادیان از طریق اصول مشترک ادیان قابل تحقق است و راه رسیدن به صلح جهانی از این طریق قابل حصول است.

وی در ادامه به بررسی مفهوم دین از نگاه کونگ پرداخت و گفت: کونگ دین را تعلق خاطر و وابستگی به امر ماوراء طبیعی می‌داند. به اعتقاد او این امر ماوراء طبیعی در همه ادیان یکی است. به اعتقاد او امر ماوراء طبیعی در همه ادیان وجود دارد که ادیان ابراهیمی این امر ماوراء طبیعی را خدا نامیده‌اند و در سایر ادیان نیز به نامی دیگر خوانده شده است. کونگ معتقد است این خدا را نمی‌شود با ادله عقلانی اثبات کرد. وی با تأثیرپذیری از کانت می‌گوید با استدلال نظری نمی‌توان وجود خدا را اثبات کرد بلکه اعتقاد به وجود خدا یک "تصمیم" است و در مراحل بعدی تجربه‌های عملی اثبات خواهد کرد که خدا وجود دارد.

کونگ اخلاق را انسان بودن تعریف می‌کند

مترجم "ساحتهای معنوی ادیان جهان" در ادامه یادآور شد: کونگ معتقد است بشر در دنیای امروز می‌خواهد انسانی زندگی کند و بر این اساس به اخلاق می‌رسد. به نظر او اخلاق به معنای انسانی زندگی کردن است. او می‌گوید با مراجعه به وجدان (عقل عملی) می‌توانیم تشخیص دهیم که زندگی انسانی یعنی چه. به گمان او اگر کسی به لوازم انسانیت و انسان بودن به معنای واقعی کلمه پایبند باشد، فردی دیندار به شمار می‌رود. بر این اساس او یک دیدگاه پلورالیستی دارد. او معتقد است کسی که بتواند به معنای واقعی کلمه انسان باشد، دیندار است و چنین شخصی طرفدار صلح نیز هست و مخالف با جنگ و ظلم و ستم است.

این مترجم آثار کونگ در ادامه تصریح کرد: حاصل دین مورد نظر کونگ، اخلاق است و اخلاق به معنای انسان بودن است. مسأله اصلی کونگ وجودشناسی است. کانت می‌خواهد بداند که محدوده عقل چیست و عقل چه چیزهایی را می‌تواند بشناسد ولی کونگ معتقد است که اول باید دید که واقعیتی وجود دارد یا نه و وجود شناسی را مطرح می‌کند. او می‌خواهد بداند با چه ابزاری می‌توان جهان خارج (واقعیت) را اثبات کرد. به نظر کونگ، باید با یک "تصمیم" جهان خارج را پذیرفت و بعد از آن باید دنبال علت گشت. او برای جلوگیری از دور علت و معلول، واقعیت نهایی را مطرح می‌کند که علت‌العلل است و تسلسل علت و معلول را قطع می‌کند که این نیز تصمیم دوم است.