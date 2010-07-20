برگزیدگان دومین جشنواره مطبوعات سینمایی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کثیریان دبیر چهارمین جشن منتقدان در این باره گفت: نشست جمع‌بندی آرا داوران دومین جشنواره مطبوعات سینمایی با حضور داوران این جشنواره، فریدون صدیقی، احمد توکلی، پرتو مهتدی، طهماسب صلح‌جو و حسین معززی نیا برگزار شد و در رشته‌های نقد سینمایی، گفت و گو، گزارش، مقاله، ترجمه ،طنزسینمایی و یادداشت (از بخش های اصلی) و همچنین بخش‌های تلویزیون، عکس و کاریکاتور (از بخش‌های جنبی) برگزیدگان، مشخص شدند. بررسی سایت‌های سینمایی، خبرگزاری‌ها و وبلاگ ها نیز به زودی انجام خواهد شد.

کثیریان با یادآوری اینکه برخی همکاران ، جوایز اهدا شده از سوی سازمان جشنواره‌های معاونت سینمایی به رسانه‌ها و مطبوعات فعال در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر را با جوایز دومین جشنواره مطبوعات سینمایی اشتباه گرفته اند، گفت: برگزیدگان جشنواره مطبوعات سینمایی در چهارمین جشن منتقدان سینمایی که به زودی زمان آن اعلام خواهد شد، معرفی می شوند.