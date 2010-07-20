مستوفی به گروه بازیگران "چشم" اضافه شد

به گزارش خبرنگار ما، گروه تولید فیلم سینمایی "چشم" به کارگردانی جمیل رستمی در حال حاضر در خانه ای واقع در شهرک غرب مشغول فیلمبرداری هستند و تاکنون 20 درصد از کل کار مقابل دوربین رفته است.

فیلمبرداری از شانزدهم تیرماه آغاز شده و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری تا اواخر مرداد ادامه خواهد داشت.

لادن مستوفی که به تازگی به گروه بازیگران اضافه شد و روز گذشته نیز مقابل دوربین رفت.

مهدی احمدی، افسانه پاکرو، نازنین فراهانی، سیاوش چراغی پور، حمید شریف زاده، مونیا جمال پور، سامان ارسطو، حشمت آرمیده، صدف احمدی، یگانه خداپرست، مبینا آتشی، رزیتا بهمنش و... از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

"چشم" اولین فیلم از سه گانه چشم، گوش، زبان به حساب می آید و مضمونی اجتماعی دارد. فیلم جدید رستمی روایتگر تفاوت های دیدن و نگاه کردن است و حکایت لحظه هایی که از دست می روند و حرف هایی که ناگفته می مانند.

سایر عوامل اصلی این فیلم نیز عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سحر صباغ‌سرشت، نویسندگان: شاهد سلطانی‌آزاد، حمیدرضا سلیمی، مدیر فیلمبرداری: شاپور پورامین، دستیار دوم کارگردان: هیوا رستمی، طراح گریم: محسن بابایی، صدابردار: محمد امامی، مدیر تولید: محمدحسن نجم، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، منشی صحنه: یاسمن کفایتی، عکاس: ساتیار امامی و مشاور رسانه ای: امین داداشی.

رستمی پیش از این ساخت فیلم‌های سینمایی "مرثیه برف" و "ژانی گه‌ل" را در کارنامه خود داشته است.

