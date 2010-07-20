تلفیق هنرهای سبک مدرن با فرهنگ ایرانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نمایشگاهی از 50 اثر استاد سید فضل الله محمود هاشمی، هنرمند نقاش دماوندی صبح سه شنبه در محل دائمی نمایشگاه های مجتمع فرهنگی - هنری کوثر شهر دماوند برگزار شد.

این استاد هنرمند دماوندی در گفتگویی با خبرنگار مهر پیرامون نمایشگاه مذکور گفت: بیشتر آثار به نمایش گذاشته شده در این فضای فرهنگی در قالب سبک رئال است که البته سبکهای دیگری همچون "امپرسیونیسمی" و "نقطه چین" نیز در بین آثار این نمایشگاه دیده می شود.

سبک رئالیسم عکاسی نیست

سید محمود هاشمی طی توضیحاتی به تشریح سبک رئال در نقاشی پرداخت و اظهار داشت: هنرمند نقاش سبک رئال، همانگونه که از نامش پیداست با نگاهی واقع گرایانه به خلق اثر از روی شیء، عارضه طبیعی، انسان یا حیوان پرداخته و آن را ترسیم می کند.

صاحب آثاری همچون "علی ولی الله"، "ظهور" و "حضرت ابراهیم(ع)" در خصوص نقد برخی منتقدان به سبک نقاشی رئالیسم خاطرنشان کرد: سبک رئالیسم به اعتقاد برخی منتقدان همان تصویربرداری توسط عکاسان است.

وی ادامه داد: اما باید گفت یک وسیله بی روح، بدون احساس و خشک مانند انواع دوربینهای عکاسی و وسایل تصویربرداری هرگز نمی تواند جایگزین انسانی هنرمند، با ذوق، احساساتی و ریزبین شود زیرا هنرمند سبک رئالیسم، با درک سوژه نقاشی خود تمامی جوانب اطراف و روح لطیف خود را در آن دخیل می سازد.

هاشمی با اشاره به "تالار آینه" اثر استاد کمال الملک یادآور شد: اگر نگاهی دیگر به تالار آینه اثر استاد مسلم نقاشی، کمال الملک بیندازیم و همزمان آن را با تصویری ثبت شده توسط ابزارآلات عکسبرداری مقایسه کنیم به وجود احساس و توجه استاد به سایر زوایای محیط نقاشی پی خواهیم برد و امروزه هر انسانی با نگاه کردن به این اثر هنری بی بدیل، می تواند خود در آن فضا مجسم کند.

صاحب آثاری همچون "علی ولی الله"، "ظهور" و "حضرت ابراهیم" هنر را زبانی بین المللی و ساده دانست و گفت: هنر در هر زمینه ای می تواند به عنوان یک زبان مشترک بین تمامی ملل دنیا نقشی محوری ایفا کند زیرا هنرمند می تواند با خلق یک اثر و تفهیم پیامی بر اذهان جوامع تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد.

سبکهای مدرن بدون فرهنگ ایرانی، راهی به بیراهه

وی پرداختن به هنری فارغ از مقوله های فرهنگ ایران زمین را رهی به بیراهه خواند و افرود: امروزه سبکهای متفاوتی در قالب و نام سبک مدرن در بین قشر اغلب جوان و نوجوان ایرانی رواج یافته است.

سید محمود هاشمی با بیان اینکه من به هیچ وجه مخالف مدرنیته نیستم، عنوان کرد: مدرن امری است که خواسته یا ناخواسته به سوی آن پیش خواهیم رفت اما انجام امور هنری از این نوع سبک با حذف فرهنگ ایرانی راهی به جایی نخواهد برد و هنرمند پس از گذراندن وقت پرارزش دوباره به اصل خویش بازخواهد گشت.

استاد هنرمند و نقاش 64 ساله دماوندی اثر فاقد پیام را هنر ندانست و خاطرنشان کرد: اگر در اثری از یک نقاش پیامی برای بیننده مستتر نباشد نمی توان آنرا در ردیف آثار هنری قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه دنیای غرب و شرق بیش از ما نوابغ ایرانی در هنر را می شناسند، گفت: متاسفانه دنیای غرب بیش از ما ایرنیان نوابغ هنری و فرهنگی سرزمین پارس نظیر استاد کمال الملک، استاد فرشچیان، مولانا، فردوسی و غیره را می شناسد.