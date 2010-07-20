کریمی و معدنچی دیدار با لاتزیو را از دست دادند/ ترک زود هنگام اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، این دو ملی پوش تیم استیل آذین به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم ملی در دیدار با لاتزیو ایتالیا نخواهند بود و برای ادامه مراحل درمان خود زودتر از سایر بازیکنان تیم ملی به ایران می آیند.

بنابراین گزارش، علی کریمی به علت کشیدگی تاندون آشیل و عضله پشت پای راست که در هنگام تمرینات به وجود آمده است با صلاحدید کادر فنی و تایید پزشکان و همچنین به جهت جلوگیری از افزایش این آسیب دیدگی از سفر به ایتالیا معاف شد.

همچنین مهرزاد معدنچی که در دیدار با ستاره سرخ بلگراد دچار کشیدگی عضله پای چپ شده است در مدت حضور در اردوی اتریش به آب درمانی و فیزیوتراپی پرداخته است.

به گفته مدیر رسانه‌ای تیم ملی تصمیم بازگشت این 2 بازیکن و نرفتن آنها به ایتالیا به جهت جلوگیری از تشدید آسیب دیدگی آنها در ابتدای لیگ بوده و مطمئنا این بازیکنان پس از بازگشت به تهران و انجام ریکاوری قادر خواهند بود در تمرینات تیم خود شرکت کنند.