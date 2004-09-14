يك مقام وزارت امور خارجه انگليس : مقصود اروپا از ضرب الاجل تعيين زماني براي دريافت اطلاعات بود نه توقف برنامه هاي هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر، " سيمون چك لن" (Simon Checklen) عضوميز ايران در وزارت امورخارجه انگليس در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي "مهر" به وين درباره ضرب الاجلي كه انگليس، فرانسه و آلمان در قطعنامه خود براي ايران تا ماه نوامبر تعيين كرده اند، ادعا كرد : ضرب الاجلي براي برنامه هاي هسته اي ايران اعلام نشده است ومقصود كشورهاي اروپايي اين بوده است كه ايران مي تواند تا ماه نوامبر توضيحات و اطلاعات بيشتري در اختيار فرانسه و انگليس و آلمان قرار دهد تا اين كشورها ودر نتيجه جامعه جهاني بتوانند درباره پرونده هسته اي ايران به يك نتيجه گيري دست پيدا كنند.



عضو ميز ايران و معاون " بن فندر" رئيس ميز ايران در وزارت امور خارجه انگليس درباره اعتماد سازي و تاكيد كشورهاي اروپايي به اعتماد سازي ايران تصريح كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز پرونده ايران را تمام شده نمي داند و مدير كل آژانس فقط دو مورد را درباره اين پرونده حل نشده دانسته است.



وي ادعا كرد كه به اين ترتيب مي توان فهميد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي اعتماد لازم را به ايران ندارد و اين كشور بايد به برخي سوالات باقي مانده پاسخ دهد.



لازم به ذكر است كه عليرغم تاكيد "مهر" بر توضيح درباره سوالات باقي مانده، وي درباره سوالاتي كه آنها را مشكلات فني باقي مانده خواند، چيزي نگفت و فقط خواست كه ايران به آنها پاسخ گويد.



اين منبع رسمي انگليسي بدون اينكه به گام هاي صادقانه ايران براي جلب اعتماد جامعه بين الملل از جمله اجراي پروتكل پيش از تصويب آن و تعليق داوطلبانه غني سازي اشاره كند، اعتماد جامعه جهاني به ايران را منوط به پاسخ داده شدن سوالات فني باقي مانده از سوي تهران دانست.



وي خواهان آن شد كه ايران تا ماه نوامبر مسئله بازرسي ها را جدي بگيرد و سوالات باقي مانده را پاسخ دهد و همكاري خود را با آژانس مستحكم تر از قبل نمايد.



سيمون چك لن گفت كه بسته شدن پرونده ايران بستگي به اين موضوع دارد كه تهران تا نشست نوامبر به سوالات آژانس پاسخ دهد.

