سه هکتار از راضی کشاورزی شهرستان دماوند در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، 3.2 هکتار از اراضی کشاورزی و عرصه های باغی روستای "کوهان" از توابع شهر آبسرد و شهرستان دماوند در آتش سوزی به وجود آمده از بین رفت.

مسئول امور باغی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در این آتش سوزی 1.2 هکتار از دو عرصه باغی و دو هکتار از زمینهای تحت کشت گندم از بین رفت.

بهروز عیدیان پیرامون دلایل این حادثه اظهار داشت: دلایل اثبات شده و مشخصی در خصوص حادثه مذکور در دست نیست اما احتمال بروز آتش سوزی در پی آتش افروخته توسط گردشگران مراجعه کننده به منطقه و عدم خاموشی آن را می توان مسبب این رویداد قلمداد کرد.

این مسئول با بیان اینکه ایجاد آتش سوزی در این سطح طی سالهای اخیر بی سابقه است، خاطرنشان کرد: آتش سوزی اراضی کشاورزی و باغی در سالهای اخیر و به این میزان امری بی سابقه است که کمتر شاهد نظایر آن بوده ایم.

وی در خصوص احتمال دخالت گرمای هوا در این آتش سوزی گفت: شعله ور شدن محصولات به هنگام افزایش گرما زمانی رخ می دهد که مازاد مواد تولیدی پس از عمل برداشت در کنار هم انباشته شده و عمل تخمیر صورت گیرد اما در این حادثه نمی توان گرمای هوا را مقصر جلوه داد.

عیدیان با تشریح نحوه جبران بخشی از خسارت وارده به کشاورزان عنوان کرد: فرم مخصوص مقابله با بحران کشاورزانی که محصولاتشان بدین ترتیب دچار آسیب دیدگی می شود به فرمانداری ارجاع و پس از آن در قالب اعتبارات ستاد بحران استان گنجانده می شود تا شاید بخشی از خسارات این قشر زحمتکش جبران شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.