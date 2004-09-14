نشست فردا صبح شوراي حكام لغو شد ؛ رايزني گروهها دور جديدي آغاز مي كند

خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر از وين گزارش داد كه عليرغم اين مساله كه مشخص نيست به چه علتي صورت مي پذيرد، پيش بيني مي شود كه رايزني هاي گروههاي مختلف موثر در شوراي حكام دور جديدي را آغاز كند. اين دور از مذاكرات با توجه به تحولات فراوان حاشيه اي نسبت به پيش نويس اوليه پيشنهادي سه كشور اروپايي انگليس و آلمان و فرانسه صورت مي گيرد كه از يكسو درخواستهاي غير منطقي و خلاف قوانين آن با رويكرد تند كشورهاي گروه غير متعهد ها و روسيه و ايران مواجه شده است، از طرفي اعتراض برخي كشورهاي مستقل اتحاديه اروپا نسبت به تصميمات اين سه كشور در رابطه با ايران و بدون توجه به منافع ملي آنها را برانگيخته است و از سوي سوم نيز خود اين سه كشور را در مقابل فشار هاي سياسي ايالات متحده به نوعي منفعل كرده كه توان دفاع منطقي از پيش نويس فعلي خود را هم ندارند.

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