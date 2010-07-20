علاوی و مالکی امروز با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، امروز همه نگاه ها در صحنه آشفته سیاسی عراق به دیدار میان رئیس ائتلاف دولت قانون و رئیس فهرست العراقیه متمرکز شده است، سومین دیدار از این دست که برای بررسی موضوع تکراری و نخ نمای تشکیل دولت درعراق انجام می گیرد.

این دیدار تنها یک روز پس از ملاقات تاریخی ایاد علاوی و مقتدی صدر در دمشق صورت می گیرد، که هر دو طرف از آن به عنوان دیداری مثبت یاد کردند.

یک منبع آگاه در گفتگو با الصباح اظهار داشت: مقرر بود این دیدار روز گذشته میان علاوی و مالکی صورت گیرد، که سفر رئیس فهرست العراقیه به دمشق آن را با تاخیر یک روزه مواجه کرد.

در تحولی دیگر، پس از شکست فراکسیون های پارلمانی عراق در توافق در مسئله تعیین روسای سه گانه (ریاست پارلمان، ریاست جمهور و نخست وزیر) منابع عراقی از تحویل این موضوع به سران جریان های سیاسی در این کشور خبر می دهند.

بر این اساس، از این پس بحث و گفتگو درباره تعیین روسای سه گانه عراق که محل اصلی اختلافات و تاخیر در تشکیل دولت جدید است تنها در سطح سران جریان های سیاسی انجام می پذیرد.

از سوی دیگر، منابع خبری از بررسی معیارهای انتخاب گزینه نخست وزیری توسط ائتلاف ملی عراق به رهبری "عمار حکیم" طی روز گذشته خبر می دهند. بر این اساس، طی گفتگوهای دیروز بحثی از نام گزینه های نخست وزیری نشده است و تنها درباره معیارهای نخست وزیر آتی بحث شده است.