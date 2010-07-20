مردم با خرید کتاب خوب به پایداری ادبیات کودک و نوجوان کمک کنند

رحماندوست در حاشیه مراسم نخستین سالگرد مهدی آذریزدی در یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم باید به فکر کودکان و نوجوانان خود باشند و با خریدن کتابهای خوب و ارزشمند، زمینه رشد خلاقانه آنها را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به لزوم معرفی آذریزدی بیان داشت: مهدی آذریزدی آنقدر شناخته شده است که نیاز به معرفی دوباره ندارد.

وی، برگزاری مراسمهای گرامیداشت برای بزرگانی چون آذریزدی را عامل مهمی برای تشویق نسل جوان و کسانی که علاقمند به فعالیت در عرصه فرهنگی هستند دانست و اظهار داشت: با برگزاری مراسم‌های بزرگداشت، شاعران و نویسندگان جوان متوجه می‌ شوند کسانی ‌که عمر خود را در راه خدمت به فرهنگ و ادبیات مملکت گذاشته‌ اند، بعد از مرگشان نیز به آنها توجه می ‌شود و نامشان به نیکی برده می‌ شود.

شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، نامگذاری خیابانی در شهر یزد به نام آذریزدی و اقدام برای ساخت مقبره ‌ای برای پدر ادبیات نوین کودک و نوجوان ایران را اقداماتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: این حرکتها به فعالان در این عرصه انرژی مثبت خواهد داد و به ما یادآوری می ‌کند که اگر در کارهای فرهنگی رفاه زیادی نیست، چیزهایی وجود دارد که همیشه ماندگار است و با هیچ فعالیت دیگری قابل مقایسه نیست.

رحماندوست از آذریزدی به عنوان نیکمردی یاد کرد که دارای فطرتی پاک و زلال بود و این فطرت پاکش از کودک دوستی او سرچشمه می ‌گرفت.

وی آذریزدی را بنیانگذار ادبیات کودک و نوجوان ایران دانست و بیان داشت: آذریزدی برای نخستین بار به صورت گسترده و منسجم، متون کهن ایرانی را برای کودکان و نوجوانان به زبانی روان و ساده و دلنشین بازنویسی کرد.