400 روحانی امور فرهنگی زندانهای همدان را مدیریت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم ملکی صبح سه شنبه در نشست مشترک با اعضای ستاد احیای امر به معروف استان همدان افزود: تقویت همکاری مردم و نهادهای فرهنگی در کاهش جرائم پرخطر و به دنبال آن کاهش جمعیت زندان تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین جرائم در سنین 20 تا 25 سال صورت می گیرد، اظهار داشت: حضور افراد مجرم با میانگین سنی 20 تا 25 سال در زندانها تصدیق کننده این موضوع است.

وی با تاکید بر اینکه تقویت نکردن سطح آموزه های دینی و آموزش های عمومی در جامعه، زمینه ارتکاب جرم در جامعه را افزایش می دهد، افزود: پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر تنها با بالا بردن سطح آموزش و آگاه سازی مردم جامعه از خطرات ناشی از مصرف این مواد امکان پذیر است.

ملکی به نقش خانواده و دستگاه های فرهنگی - آموزشی در کاهش گرایش جوانان به مواد مخدر اشاره کرد و گفت: 200 نفر از پرسنل مجرب و توانمند با تحصیلات عالی به همراه 400 روحانی برای انجام امور فرهنگی - آموزشی و مشاوره در زندانهای استان همدان فعال هستند.

مدیرکل زندانهای استان همدان بزرگترین معروف را حرکت در چارچوب دیدگاه های ولی فقیه و نظام اسلامی دانست و افزود: حفظ وحدت در کشور مصداق معروف و ایجاد تفرقه نمونه بارز منکر است.

وی تاکید کرد: ستاد احیای امر به معروف باید منکرات را در جامعه رصد کند و پس از آسیب شناسی راه حل های کارشناسی برای حل آن ارائه کند.