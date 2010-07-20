حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار افزود: جمعیت شهر قدس بسیار قابل توجه است اما به تناسب این جمعیت، امکانات درمانی کافی دراین منطقه وجود ندارد که این امر بر مشکلات موجود می افزاید.

وی ادامه داد: تنها بیمارستان قدس که 40 تخته است، به تامین اجتماعی تعلق دارد و تنها کسانی که دفتر درمانی مربوطه را دارند، می توانند از خدمات این بیمارستان به شکل رایگان استفاده کنند و سایر بیماران باید پول بپردازند.

این مسئول بیان کرد: 40 تخت برای یک منطقه با جمعیت حدود 350 هزار نفر بسیار کم است و بسیاری از نیازهای درمانی ساکنان این منطقه در نتیجه وجود این مشکل به شکل حل نشده باقی مانده است و آنها در بسیاری از موارد برای تامین نیازهای خود مجبور هستند به مناطق دیگر مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان یادشده به دلیل کمبود امکانات و کمبود تخت، توان خدمات رسانی مطلوب و کافی را ندارد که این مشکل باید در اسرع وقت به بهترین نحو حل و تمهیدات لازم نیز در این زمینه در نظر گرفته شود.

طی شش ماه، 65 هزار نفر به بیمارستان 40 تخته شهر قدس مراجعه کرده اند

نماینده شهریار، ملارد و قدس در خانه ملت اظهار داشت: در طول شش ماه، حدود 65 هزار نفر به بیمارستان 40 تخته شهر قدس مراجعه کرده اند که این آمار بسیار قابل توجه است هرچند که امکان خدمات رسانی کافی در این بیمارستان وجود ندارد.

گروسی گفت: مممکن است در آینده، جمعیت شهر قدس افزایش داشته باشد درحالیکه با وجود امکانات کنونی، توان پاسخگویی به نیازهای درمانی جمعیت کنونی این منطقه وجود ندارد که این امر، ضرورت افزایش امکانات بهداشتی، پزشکی و درمانی را بیش از پیش آشکار می کند.

مجوز یک بیمارستان با تعداد تختهای بیشتر برای شهر قدس گرفته شده است

وی افزود: البته مجوز یک بیمارستان با تعداد تختهای بیشتر برای شهر قدس گرفته شده که امیدواریم با همکاری های وزارت بهداشت، این بیمارستان به شکل کامل با امکانات نسبتا کافی احداث شود و مورد بهره برداری قرار گیرد تا مشکلات درمانی قدس کاهش یابد.

گروسی یادآور شد: احداث یک بیمارستان برای ملارد نیز جزو برنامه های پش رو است که امیدواریم بتوانیم حمایتهای دستگاه های ذیربط را در این خصوص جذب کنیم تا این پروژه اجرا شود.

وی اضافه کرد:این بیمارستان 160 تختخوابی خواهد بود و زمین آن نیز واگذار شده ضمن اینکه بیمارستان یادشده از مصوبات سفر ریاست جمهوری است.