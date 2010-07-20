محمدعلی طالبی با «چکمه» به تبریز می آید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پانزدهمین نشست آینه های روبرو با نمایش، نقد و بررسی فیلمهای «چکمه» و «تیک تاک» در حضور محمدعلی طالبی برگزار گردیده و وی پرسش حاضران را در خصوص این فیلمها پاسخ خواهد داد.

این نشست به منظور ایجاد ارتباط بین نسل جوان فیلمسازان استان با بزرگان سینمای ایران و آشنایی با روند تولیدات فاخر و حرفه¬ای برگزار می گردد.

بنا بر این گزارش خانه فیلم حوزه هنری آذربایجان شرقی متشکل از سینماگران، دانشجویان و علاقمندان سینما با همکاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر تبریز میزبان این کارگردان سرشناس سینمای ایران در تبریز خواهد بود.

بنابراین گزارش فیلم «چکمه» روایتگر داستان دختری به نام سمانه است که در یکی از محلات جنوب تهران زندگی می کند و هر روز به اجبار به محل کار مادرش به یک تولیدی می رود. فیلم «تیک تاک»نیز داستان کودکی بنام حسن را روایت می کند که مادرش به واسطه معلم او ساعتی را به او هدیه می دهد.

این نشست روز جمعه اول مردادماه راس ساعت 16 در محل سینما قدس تبریز برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان آزاد خواهد بود.