به گزارش خبرگزاری مهر، تولید فیلم های 313 ثانیه ای جشنواره دفاع مقدس که با عنوان نگاه نو و با هدف "کشف ظرفیتهای جدید و افق های تازه در عرصه تولید فیلم های کوتاه دفاع مقدس" و" ارائه ایده ها و تفکرات جدید" و" به منظور غنی سازی سینمای دفاع مقدس" و "بسترسازی برای تبادل تجربه پیش کسوتان و فیلم سازان حرفه ای و سینماگران جوان" طراحی و پیگیری شده با استقبال قابل توجه ای از سوی خانواده سینمای کشور روبرو شده است.

بر پایه این خبر بیش از 250 عنوان طرح، جهت بررسی به دبیرخانه جشنواره، فقط برای این بخش ارائه شده است. با این حال بسیاری از فیلم سازان کشور، فیلم های آماده خود را که با شرایط و مقررات بخش نگاه نو هم سو بوده جهت رقابت در این بخش ارائه داده اند.

تاکنون 26 عنوان فیلم در دبیرخانه جشنواره برای بخش نگاه نو به ثبت رسیده، که این غیر از تولیدات مشارکتی و حمایتی است که در مرحله آماده سازی قرار دارند.

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از 25 شهریور تا 2 مهر همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می گردد.

