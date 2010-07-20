چهار دانشجو در میان شهدای زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام اسامی و شناسایی شهدای عملیات تروریستی که در شامگاه پنجشنبه 24 تیرماه در برابر مسجد جامع زاهدان به شهادت رسیدند مشخص شد که چهار تن از این شهیدان دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و علوم پزشکی زاهدان بودند.

از میان شهدای این جنایت تروریستی علیرضا ویزش فرد دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود . شهید ویزش فرد در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه تحصیل می کرد.

همچنین سه نفر از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی که در عملیات تروریستی انفجار مسجد جامع زاهدان به شهادت رسیدند. محمد سرگزی دانشجوی رشته مکانیک، محمد حسینی دانشجوی رشته حسابداری و علی غلامحسین طهرانی مقدم دانشجوی رشته اصلاح و تربیت از شهدای دانشجو این عملیات تروریستی بودند.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تعداد شهدای این عملیات تروریستی به 29 نفر رسیده است و دو نفر از مجروحان به نام محمدرضا خمر و شجاعی به جمع شهدای این حادثه پیوستند.

شب پنجشنبه 24 تیرماه مسجد جامع زاهدان شاهد دو انفجار بود. انفجار اول در محل ورودی مسجد و انفجار دوم هنگام خدمت رسانی به زخمی ها در خیابان آزادی جنب مسجد جامع شهر زاهدان اتفاق افتاد. این انفجارها در حالی رخ داد که مراسم دعای کمیل به مناسبت میلاد امام حسین (ع) در مسجد جامع زاهدان بر پا بود. بر اثر این انفجارها تاکنون 29 نفر شهید و 270 تن دیگر زخمی شدند.