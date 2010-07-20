به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای تشریح برنامه‌ها و اهداف جشن " لوح و قلم" صبح امروز سه‌شنبه 29 تیرماه درسالن کنفرانس این نهاد برگزار شد.

منصور واعظی درباره انگیزه برپایی جشن "لوح و قلم" عنوان کرد: پیش از این در هفته کتاب و در جشن کتاب برنامه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف مرتبط با کتاب برپا می‌شد که یکی از آنها تقدیر از پدیدآورندگان و تولیدکنندگان منابع کتابخانه‌ها بود اما از آنجا که این موضوع برای نهاد کتابخانه‌های عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است تصمیم گرفته شد که ازفعالان این عرصه به صورت جداگانه‌ای در این جشن تقدیر کنیم.

وی افزود: این جشن نوعی همدلی و بیان سیاستهای نهاد کتابخانه‌های عمومی در سالهای 89 و 90 است که به این طریق می‌توانیم همراهی مشفقانه‌ای برای ارتقای منابع کتابخانه‌ها داشته باشیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های کشور توضیح داد: کارگروه‌های این نهاد در انتخاب کتاب،‌نشریات و مطبوعات و همچنین طرح "کتاب من" همکاری می‌کردند که هم‌اکنون وظیفه جدیدی نیز بر عهده آنها گذاشته شده است که عبارت است از سفارش تولید محتوا.

وی توضیح داد: در طرح جدید،‌ نهاد کتابخانه‌های عمومی، کتابهایی را که به نظر می‌رسد مورد نیاز جامعه است و تاکنون اثر شایان توجه‌ای در آن زمینه منتشر نشده، به مولفان و ناشران در زمینه‌های مختلف سفارش داده می‌شود و برای این منظور در سال جاری مبلغ 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود 600 تا 1000 عنوان کتاب را دربر گیرد.

واعظی با اشاره به بخش ویژه جایزه "لوح وقلم" عنوان کرد: در بخش ویژه این جایزه که "عمار" نامیده شده مهمترین و بهترین کتابهایی که در موضوعات روز جامعه منتشر شده است جایزه‌ای تعلق می‌گیرد. همچنین در این جشن از 5 کتاب برتر، 3 نشریه در حوزه تاریخ، سیاسی-اجتماعی و هنر و همچنین 5 نفر از استادان هیئت علمی انتخاب منابع در نهاد کتابخانه‌های عمومی، تقدیر می شود.

جشن "لوح و قلم" 2 مرداد از ساعت 16تا 20 در سالن همایشهای صدا و سیما با حضور 600 تن از ناشران فعال و پدیدآورندگان نشریات، تولیدکنندگان منابع چند رسانه‌ای و اهالی فرهنگ برگزار خواهد شد.