36 نفر در تصادفات روز گذشته کشته شدند

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در طول 24 ساعته گذشته 120 فقره تصادف در محورهای کشور به وقوع پیوسته که این تصادفات شامل 26 فقره تصادف فوتی و 94 فقره تصادف جرحی بوده است.
وی ادامه داد: این تصادفات منجر به کشته شدن 36 نفر و مجروحیت 147 نفر شد.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه گفت: تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی 34 تک وسیله نقلیه شد.
وی افزود: عدم توجه به جلو با 29 فقره، انحراف به چپ با 25 فقره، عدم رعایت حق تقدم با 19 فقره و تخطی از سرعت مطمئنه با 16 فقره مهمترین علل تصادفات جادهای روز گذشته بود.
سرهنگ ضیاالدین گفت: همچنین 53 درصد تصادفات 24 ساعت گذشته به خودروهای سواری، 10 درصد به وانتها و 16 درصد به کامیونها اختصاص داشته است.
نظر شما