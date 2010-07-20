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۲۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

36 نفر در تصادفات روز گذشته کشته شدند

36 نفر در تصادفات روز گذشته کشته شدند

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه گفت: در روز گذشته 120 فقره تصادف در کشور به وقوع پیوسته که این تصادفات 36 کشته و 147 مجروح برجای گذاشت.

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در طول 24 ساعته گذشته 120 فقره تصادف در محورهای کشور به وقوع پیوسته که این تصادفات شامل 26 فقره تصادف فوتی و 94 فقره تصادف جرحی بوده است.

وی ادامه داد: این تصادفات منجر به کشته شدن 36 نفر و مجروحیت 147 نفر شد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه گفت: تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی 34 تک وسیله نقلیه شد.

وی افزود: عدم توجه به جلو با 29 فقره، انحراف به چپ با 25 فقره، عدم رعایت حق تقدم با 19 فقره و تخطی از سرعت مطمئنه با 16 فقره مهم‌ترین علل تصادفات جاده‌ای روز گذشته بود.

سرهنگ ضیاالدین گفت: همچنین 53 درصد تصادفات 24 ساعت گذشته به خودروهای سواری، 10 درصد به وانتها و 16 درصد به کامیونها اختصاص داشته است.

کد مطلب 1119963

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