تست آمادگی جسمانی و سفر به ایتالیا/ کریمی و معدنچی به تهران بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین روز دوشنبه تیم ملی که در ورزشگاه سن لئونهارد اتریش برگزار شد، به تست ویژه از بازیکنان داشت که با هماهنگی افشین قطبی سرمربی و کادر فنی انجام شد.

در این تمرین بازیکنان تیم ملی درتست های ویژه سرعتی و استقامتی شرکت کردند تا وضعیت آمادگی بدنی آنها مشخص و در عین حال تمرینات مورد نیاز هر بازیکن تعیین شود. همچنین در کنار این تست، پرش مستقیم به بالا روی بازیکنان انجام شد تا درصد مصدومیت در ماهیچه های پا مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این تست بدنی بازیکنان در مجموع 30 تا 20 متر و در مجموع 600 متر را دویدند و هر 4 بار 15 ثانیه استراحت کردند. در آخر هم ضربان قلب آنها اندازه گیری شد تا مشخص شود کدام بازیکن ریکاوری بهتری داشته است. نتایج این تست با تست های دیگری که در طول اردوی 12 روزه تیم ملی گرفته شده دراختیار کادر فنی قرار گرفت که حاوی اطلاعات دقیق فیزیکی و فیزیولوژیکی است.

براساس این گزارش، آخرین تمرین تیم ملی ایران در اتریش نیز عصر روز دوشنبه انجام شد و بازیکنان تمرین بانشاطی را پشت سر گذاشتند.

علی کریمی بدلیل کشیدگی تاندون آشیل و عضله پای راست در این تمرین حضور نداشت. کادر فنی با مشورت با دکتر پرهان خانلری پزشک تیم ملی تصمیم گرفتند کریمی به همراه مهرزاد معدنچی بمنظور پیشگیری از آسیب دیدگی بیشتر همراه تیم ملی به ایتالیا نروند و به ایران بازگردند.