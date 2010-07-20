550 میلیارد ریال بیمه بیکاری در غرب استان تهران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مرتضی سلامی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: این میزان بیمه بیکاری به 15 هزار نفر در سطح شهرستانهای غرب استان تهران تعلق گرفته است.

وی ادامه داد: این بیمه بیکاری از طریق 9 شعبه، شش واحد کارگزاری و پنج شعبه تامین اجتماعی در شهرهای اقماری این منطقه به افراد واجد شرایط پرداخت شده است.

این مسئول افزود: طی سال گذشته در مجموع هفت هزار میلیارد ریال از سوی اداره کل تامین اجتماعی غرب استان تهران در بخش بیمه به استثنای درمان هزینه شده در حالیکه درآمد حاصله در این مدت پنج هزار میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: با عنایت به این امر ارائه خدمات مطلوب به شمار بالای بیمه شدگان ساکن در غرب استان تهران نیازمند توجه ویژه مسئولان سازمان تامین اجتماعی به این منطقه است.

سلامی گفت: اکنون شهرستانهای غرب استان تهران بویژه کرج خوابگاه کارگران شاغل در تهران و بسیاری از مناطق همجوار استان است و همین امر موجب بروز مشکلات و کمبودهایی در این زمینه شده است.

در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در غرب استان تهران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.