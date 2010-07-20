سطح دانش "کنه شناسی" در ایران ارتقا یافت / توسعه همکاری های بین المللی

علیرضا صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ایران در زمینه دانش کنه شناسی سطح نسبتا مطلوبی را دارد و می توان گفت در این خصوص در سطح خاورمیانه اول هستیم که باید تلاش کنیم تا این جایگاه همچنان حفظ شود.

وی ادامه داد: نمونه هایی از کنه برای موزه جانورشناسی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از خارج تا کشور فرستاده شده و در این زمینه با برخی از کشورها تعامل مطلوبی داریم و به تبادل دانش و اطلاعات می پردازیم.

این مسئول بیان کرد: نمونه های کنه از کشورهای یمن، ترکیه، هند، مونته نگرو و هلند به موزه جانورشناسی آورده شده و روی آنها تحقیقات لازم انجام می شود ضمن اینکه باید گفت اینگونه تعاملات در جهت ارتقای سط دانش کنه شناسی در جهان تاثیرات مطلوبی دارد.

همکاری کشورها با موزه جانورشناسی ما مطلوب است

صبوری اظهار داشت: به طور کلی همکاری کشورها با موزه جانورشناسی ما مطلوب است و تا حد ممکن به تبادل دانش و اطلاعات می پردازیم که این امر به نفع هر دو طرف است.

وی خاطرنشان کرد: به تازگی یک گروه خارجی، یک جلد از کاتالوگ سخت بالپوشان منطقه "پاله آرکتیکت" را برای ما هدیه آورده اند ضمن اینکه گزارش طرح تنوع زیستی هیمالیا را نیز با خود آورده اند.

صبوری بیان کرد: قیمت این هدیه ها بسیار زیاد و ارزش آنها نیز بسیار بالا است و در جهت تکمیل کردن تحقیقات به کار می آید.

این مسئول گفت: همکاران گیاهپزشکی ما نیز از این هدیه ها استفاده می کنند و این نظر می توان گفت این هدیه ها ارزش غیرمادی فراوانی برای ما دارند و باید تلاش کنیم تا اینگونه تعاملات در جهت ارتقفای سطح دانش جانورشناسی در جهان ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دو بسته سوزن حشره شناسی به ما هدیه شده البته این سوزن در ایران وجود دارد اما قیمت آن بسیار بالا است ضمن اینکه شش بسته چسب به مربوط به حشرات نیز به ما هدیه شده است.

50 عدد نمونه های مربوط به حشرات را برای شناسایی به این گروه داریم

صبوری یادآور شد: 50 عدد نمونه های مربوط به حشرات را برای انجام تحقیقات و شناسایی به این گروه داریم که آنها نیز این کار را برای ما انجام دادند همچنین 50 گونه حلزون ایرانی نیز برای ما شناسایی کردند و جنس و گونه آنها تشخیص داده شد.

وی اضافه کرد: از این تعداد، 29 گونه حلزون و راب(حلزون بدون صدف) به ما تحویل داده شده است.