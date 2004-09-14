جلسه غير متعهدها پايان يافت ، جلسه شوراي حكام به پنج شنبه موكول شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين ، سفير انگليس در شوراي حكام به عنوان نماينده سه كشور اروپايي به هنگام تحويل نسخه اي از متن پيشنهاديشان براي قطعنامه مدعي شده است كه هرگونه تغييري در اين پيش نويس بسيار دشوار خواهد بود. بدين ترتيب با استمرار اختلاف نظرها در ميان اعضاي شوراي حكام كه رسيدن به اجماع در مورد پيش نويس فعلي را بسيار غير ممكن مي سازد، به احتمال فراوان متن پيشنهادي با تغييراتي در ادبيات و لغات آن از نظر حقوقي در روز پنج شنبه به ثبت خواهد رسيد.

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