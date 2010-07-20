به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور علی سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، کیومرث هاشمی قائم مقام وزارت آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت، بهرام افشارزاده و مهدی قدمی دبیرکل و نایب رئیس کمیته ملی المپیک، سردار ‌آقامیر رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، حمید قاسمی معاون ارتباطات و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی و نمایندگان کشورهای چین، کویت، هند، آذربایجان، ارمنستان‌، ترکیه و کردستان عراق و جمعی از نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران آغاز به کار کرد.

در ابتدای این نشست عبدالحمید احمدی رئیس انجمن ورزشی نویسان ایران ضمن خیرمقدم به مهمانان داخلی و خارجی گزارشی از روند تلاش های صورت گرفته برای برگزاری این همایش را ارائه و ابراز امیدواری کرد دوره های آینده این سمینار با حضور تعداد بیشتری از ورزشی نویسان جهان برگزار شود.

علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی نخستین سخنران این سمینار بود که بر نقش آموزش در روزنامه نگاری تاکید کرد و گفت: کار روزنامه نگاری ورزشی نویسی نیست بلکه نوعی اندیشیدن در زمینه ورزش است.

بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز در سخنانی بر نقش پررنگ ورزشی نویسان در مناسبت های ورزشی تاکید و ابراز امیدواری کرد این سمینار بتواند به ارتقا ورزشی نویسی در ایران کمک کند.

دکتر ایدر مدیر رسانه‌ای فدراسیون بین‌المللی ورزش دانشجویی و استاد دانشگاه با ابراز خرسندی از حضور در ایران و برگزاری این سمینار گفت: از حضور مسئولان بلند پایه ایران در این سمینار شگفت زده هستم و امیدوارم این حمایت ها به توسعه و همکاری بیشتر رسانه ها منتهی شود.

این استاد دانشگاه در پایان سخنرانی اش نشان ویژه فدراسیون ورزشهای دانشجویی را به علی سعیدلو و بهرام افشارزاده اهدا کرد. همچنین پیام رئیس انجمن ورزشی نویسان جهان و رئیس انجمن ورزشی نویسان آسیا نیز در این مراسم قرائت شد.

نخستین سمینار آموزشی روزنامه نگاران ورزشی به مدت دو روز در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد و برخی اساتید روزنامه نگاری به تدریس دوره های فشرده خواهد پرداخت.