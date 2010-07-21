لرستانیها بی رویه دکتر می روند / بیماری که 100 بار ویزیت شد!

مجید صادقی راد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: میزان مراجعه مردم این استان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: در این مدت 28 هزار و 500 نفر در بیمارستانهای استان بستری شده اند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که تعداد بیمارانی که به صورت سرپایی مداوا شده اند نیز نسبت به سال قبل با رشد 10 درصدی مواجه بوده اند.

یک میلیون و 650 هزار مراجعه توسط بیماران در طول یکسال

صادقی راد خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته بیش از یک میلیون و 650 هزار مراجعه به صورت مستقیم به مراکز درمانی تامین اجتماعی این استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: این میزان مراجعه در حالیست که تامین اجتماعی تنها 40 درصد از جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری استان را تحت پوشش قرار داده است که این امر از مراجعه مکرر افراد به مراکز درمانی خبر می دهد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان ادامه داد: 60 درصد مابقی مراجعات به مراکز درمانی به دیگر بیمارستانهای استان که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند صورت می گیرد.

بیمارانی که در سیستم درمانی استان تثبیت شده اند!

صادقی راد با بیان اینکه عده ای از افراد به صورت دائمی در سیستم درمانی استان به عنوان بیمار وجود دارند، افزود: عمده مراجعات به سیستم درمانی تامین اجتماعی استان کاذب و غیرضروری است.

وی با اشاره به مراجعه بیش از 30 بار یک بیمار به پزشکان متخصص، ادامه داد: در حال حاضر به منظور جلوگیری از مراجعات غیرضروری روند مراجعه ابتدا به صورت تلفنی خواهد بود و در صورت ضرورت بیمار به مراکز درمانی مراجعه می کند.

بیماری که در یک سال 100 بار به مراکز درمانی مراجعه کرد!

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه یک بیمار بیش از 100 بار در طول یکسال به مراکز درمانی استان مراجعه کرد، یادآور شد: در راستای جلوگیری از مراجعه غیرضروری بیماران این سازمان اقدام به تهیه لیست هایی برای شناسایی بیماران کرده است.

وی همچنین با اشاره به خریداری بیش از حد دارو توسط برخی افراد در استان، عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد اقدام به مصرف خودسرانه دارو می کنند که این نگرش در استان باید اصلاح شود.

صادقی راد بر ضرورت فعالیت رسانه ها در این زمینه تاکید کرد و خواستار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این حوزه توسط صدا و سیما شد.